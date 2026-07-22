خداحافظی اسطوره مکزیک در ۴۱ سالگی
اوچوا کنار مسی و رونالدو در تاریخ جام جهانی
گیلرمو اوچوا، دروازهبان افسانهای مکزیک پس از ۲۲ سال درخشش و ثبت رکورد حضور در ۶ دوره جام جهانی در کنار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، رسماً در ۴۱ سالگی دستکشهایش را آویخت.
به گزارش ایلنا، اوچوا که بهطور گسترده یکی از برترین دروازهبانان تاریخ مکزیک به شمار میرود، روز سهشنبه خداحافظی رسمی خود را از دنیای فوتبال حرفهای اعلام کرد. این سنگربان پیش از این اشاره کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین تورنمنت او خواهد بود، اگرچه بسیاری از هواداران امیدوار بودند او با امضای یک قرارداد کوتاهمدت دیگر، دوران بازی خود را تمدید کند.
اوچوا برای پایان دادن به شایعات فراوان پیرامون آیندهاش، با انتشار پیامی احساسی در شبکههای اجتماعی تصمیم خود را به اشتراک گذاشت. اوچوا نوشت: «من تمام توانم را گذاشتم؛ همهچیزم را در زمین برای باشگاههایم و تیم ملی فدا کردم و امروز دستکشهایم را میآویزم. دروازهبان بودن یعنی بدانی ممکن است ۹۰ دقیقه منتظر یک لحظه بمانی، لحظهای که همهچیز به تو بستگی دارد؛ و وقتی آن لحظه فرامیرسد، نباید حتی یک ثانیه تردید کنی.»
ورود به تالار افتخارات در کنار مسی و رونالدو
تداوم و ثبات طولانیمدت اوچوا شاید شگفتانگیزترین دستاورد او باشد؛ چرا که او در ۶ دوره جام جهانی برای مکزیک به میدان رفت، رکوردی که تنها اسطورههایی چون کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به آن دست یافتهاند. اگرچه او در اوایل دوران حرفهای خود بهعنوان یک بازیکن جوان در لیست حضور داشت، اما در نهایت این جایگاه را از آن خود کرد و در سه تورنمنت متوالی بهعنوان دروازهبان اصلی مکزیک به میدان رفت: برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲.
اوچوا با مرور مسیری که او را از ردههای پایه در مکزیکوسیتی به بزرگترین ورزشگاههای اروپا و جهان رساند، بابت طی کردن این مسیر ابراز قدردانی کرد. او نوشت: «هرگز تصور نمیکردم یک رویا تا کجا میتواند مرا ببرد. امروز تنها میتوانم با غرور به پشت سر نگاه کنم و بگویم: متشکرم. من محبت میلیونها نفر و آرامش خاطری را با خود میبرم که حاصلِ دانستنِ این است که همهچیزم را برای مکزیک دادم.»
آخرین وداع باشکوه در ورزشگاه آزتکا
اگرچه او در جام جهانی ۲۰۲۶ بیشتر بهعنوان پشتیبان و ذخیره رائول رانگل در تیم حضور داشت، خاویر آگیره سرمربی تیم اطمینان حاصل کرد که این بازیکن باتجربه بدرقهای شایسته داشته باشد. آگیره در آخرین بازی مرحله گروهی مکزیک مقابل جمهوری چک، اوچوا را برای ۱۳ دقیقه پایانی به زمین فرستاد تا هواداران برای آخرین بار فریاد تمجید خود را سر دهند. پس از سوت پایان بازی، اوچوا در حالی که احساساتی شده بود، تیرکهای دروازه ورزشگاه آزتکا—همان ورزشگاهی که دوران حرفهایاش از آنجا آغاز شده بود—را بوسید و سپس زانو زد تا آغوش گرم و احساسی همتیمیهایش را بپذیرد.
مدتها پس از اینکه سکوها خالی شد و چراغهای ورزشگاه به خاموشی گرایید، اوچوا برای آخرین بار به دایره وسط زمین رفت تا آخرین وداع خود را با مستطیل سبز به ثبت برساند. او با کلکسیونی از افتخارات خداحافظی میکند که جایگاه شایستهاش را تثبیت میکند؛ او در تورنمنت کلائوسورا ۲۰۰۵ با کلوب آمریکا قهرمان لیگ شد و جام حذفی بلژیک را نیز با استاندارد لیژ بالای سر برد.
طلایهداری در اروپا و مکزیک
اوچوا نخستین بازی خود در رده بزرگسالان را در فوریه ۲۰۰۴ با کلوب آمریکا انجام داد و خیلی سریع خود را بهعنوان استعدادی استثنایی با واکنشهای خیرهکننده مطرح کرد. او هفت فصل نخست خود را در این غول فوتبال مکزیک سپری کرد و سپس در سال ۲۰۱۱ نقشی تاریخی ایفا نمود؛ او با انتقال به آژاکسیو فرانسه، به نخستین دروازهبان متولد مکزیک تبدیل شد که در فوتبال اروپا به میدان میرود.
ماجراجویی اروپایی او بسیار گسترده و متنوع بود و حضور در تیمهای مالاگا، گرانادا، استاندارد لیژ، سالرنیتانا، ایویاس فوتبر و آئل لیماسول را شامل میشد. این دوران با بازگشتی سهساله و پرسرصدا به باشگاه محبوبش، کلوب آمریکا، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ همراه شد تا بار دیگر موقعیت خود را بهعنوان اسطوره این باشگاه تثبیت کند.