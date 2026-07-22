غیبت جنجالی برای بازی پوکر
بیخیالی ستاره سانتوس در جام سودامریکانا
در شبی که سانتوس به یک پیروزی قاطع در مسابقات جام سودامریکانا دست یافت، نیمار تصمیم گرفته بود به جای همراهی تیمش در ونزوئلا، در مسابقات حرفهای پوکر در سائوپائولو شرکت کند.
به گزارش ایلنا، در حالی که همتیمیهای نیمار در سانتوس در زمین مسابقه در ونزوئلا مشغول مبارزه بودند، او در سری زمستانی مسابقات پوکر برزیل (BSOP) مشغول امتحان کردن شانس و مهارت خود بود. طبق گزارش ESPN برزیل، این مهاجم که علاقه و اشتیاق زیادی به بازی کارت دارد، در سالن طلایی مجموعه WTC در سائوپائولو در مرحله چهارم مسابقات قهرمانی کشوری مشاهده شد. این محل برای قهرمان سانتوس یک پاتوق آشنا به شمار میرود؛ او در جریان حضورش در همین تورنمنت در سال ۲۰۲۵، مبلغ ۵۳,۵۰۰ رئال برزیل به جیب زده بود.
زمان حضور او در این رویداد باعث تعجب برخی از هواداران شد؛ چرا که این اتفاق درست چند ساعت پیش از آغاز دیدار حساس و پلیآف سانتوس رخ داد. با این حال، حضور او در این مسابقات به معنای سرپیچی یا غیبت غیرمجاز نبود. باشگاه پیش از این تصمیم گرفته بود ستاره کلیدی خود را در خانه نگه دارد تا پس از بازگشت از یک جام جهانی ناامیدکننده، روی یک برنامه تمرینی و آمادگی جسمانی ویژه تمرکز کند.
کوکا علت غیبت فوقستاره را توضیح میدهد
سرمربی سانتوس، پس از پیروزی ۴ بر ۱ مقابل یونیورسیداد سنترال بلافاصله وضعیت ستاره تیمش را شفافسازی کرد. این مربی باتجربه تأکید کرد که تصمیم برای خط زدن نیمار عمدتاً با هدف اطمینان از استراحت کامل او پس از تعهدات ملیاش اتخاذ شده است.
کوکا بعد از بازی توضیح داد: «از آنجا که او چند روز دور از میدان بود و تعطیلاتی هم نداشت، تصمیم گرفتیم اجازه دهیم قویتر شود و سخت تمرین کند تا بتواند در یک زنجیره از مسابقات به میدان برود. حالا ظرف ۱۰ روز آینده ما باید ۴ بازی انجام دهیم. آوردن او به این سفر چه مزیتی میتوانست داشته باشد؟ شما دیدید که این سفر چقدر سخت و طاقتفرسا است. او در آنجا ماند و کار کرد، درست مانند ویلیان آرائو، ژوائو اشمیت و ایگور وینیسیوس؛ و این موضوع دست ما را برای بازیهای پیش رو بازتر میکند.»
نیمار علیرغم گذراندن یک شب پای میز پوکر، در زمین تمرین باشگاه مشغول تلاش بوده است. او اخیراً ویدئویی را در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته بود که گلزنی و آمادگی بالای او را در آیتمهای تمرینی نشان میداد. به نظر میرسد برنامه سرمربی روی این موضوع تمرکز دارد که اطمینان حاصل کند نیمار برای رقابتهای داخلی—جایی که باشگاه در حال حاضر با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم جدول ردهبندی دستوپا میزند—به آمادگی ۱۰۰ درصد میرسد.
شبی موفق برای سفیدپوشان سانتوس
حتی بدون کاپیتان و مهره کلیدی، سانتوس بسیار قویتر از یونیورسیداد سنترال نشان داد و یک پای خود را محکم در مرحله یکهشتم نهایی جام سودامریکانا قرار داد. غولهای برزیلی در ونزوئلا به پیروزی ۴ بر ۱ دست یافتند و حاشیه امنی را پیش از بازی برگشت هفته آینده در ویلا بلمیرو ایجاد کردند. در صورت نهایی کردن کار، غولهای اکوادوری یعنی باشگاه ماکارا در مرحله بعدی منتظر آنها خواهند بود.
وقتی از کوکا سوال شد که آیا شماره ۱۰ تیم برای بازی پیش رو در لیگ بازخواهد گشت، او تأکید کرد که نیمار این شنبه در دیدار برابر چاپهکوئنسی به میدان خواهد رفت. این پیروزی قاطع خارج از خانه از فشارها در مسابقات قارهای میکاهد و به باشگاه اجازه میدهد تمام تمرکز خود را برای آخر هفته دوباره به مسابقات داخلی معطوف کند.
زندگی پس از خداحافظی از بازیهای ملی
این دوره نشاندهنده یک گذر و مرحله انتقالی مهم برای نیمار است که اخیراً به دوران پر افتخار خود در تیم ملی برزیل پایان داد. این مهاجم پس از شکست غیرمنتظره ۲ بر ۱ برزیل مقابل نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، خداحافظی خود را از فوتبال ملی اعلام کرد؛ خروجی که این بازیکن را غرق در اشک ساخت. او پس از به ثمر رساندن ۸۰ گل در ۱۳۰ بازی برای کشورش، در ورزشگاه متلایف از صحنه بینالمللی کنار رفت.
با پایان یافتن تعهدات ملی، تمام تمرکز او برای باقیمانده دوران حرفهایاش کاملاً معطوف به تعهدات باشگاهی با سانتوس است. سانتوس برای عبور از تقویم فشرده مسابقات، نیازمند رهبری و توانایی گلزنی اوست. اگر او بتواند آمادگی جسمانی خود را حفظ کند و فرم عالی نمایش داده شده در تمرینات اخیر را تکرار کند، حضورش عاملی تعیینکننده در این خواهد بود که آیا سانتوس میتواند فصل خود را نجات دهد یا خیر.