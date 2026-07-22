به گزارش ایلنا و بر مبنای ادعای دیلی میل، آبی‌ها علی‌رغم اینکه مقامات ارشد باشگاه پیش از این سعی داشتند پیوندها و شایعات مربوط به این بازیکن ۳۲ ساله را کم‌اهمیت جلوه دهند، در حال بررسی یک پیشنهاد جدی برای استونز هستند. این بازیکن سابق اورتون پس از حضور در مسابقات نفس‌گیر جام جهانی ۲۰۲۶ و شکست انگلستان در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آرژانتین، در حال حاضر مشغول سپری کردن دوران استراحت است. وضعیت او به عنوان بازیکن آزاد، وی را به گزینه‌ای جذاب و ایده‌آل برای باشگاه‌هایی تبدیل می‌کند که بدون پرداخت هزینه انتقال، به دنبال تجربه‌ای اثبات‌شده در بالاترین سطح هستند.

آرسنال نیز به عنوان یکی از مشتریان این مدافع پر افتخار و دارنده چندین جام لیگ برتر مطرح شده است؛ چرا که میکل آرتتا پس از نگران‌های پیش‌آمده بابت مصدومیت ویلیام سالیبا، در حال بررسی گزینه‌های تقویت خط دفاعی است. چلسی تاریخچه‌ای موفق در جذب و ادغام رهبران باتجربه در خط دفاعی خود دارد؛ راهبردی که پیش از این با تأثیرگذاری خیره‌کننده تیاگو سیلوا به اثبات رسیده بود.

مقاومت بورنموث در برابر پیشنهاد اسکوت

در حالی که تلاش‌ها برای جذب استونز ادامه دارد، چلسی در راه به‌خدمت‌گیری الکس اسکوت، هافبک بورنموث، به سد محکم برخورد کرده است. در این گزارش آمده است که پیشنهاد رسمی ۶۴ میلیون پوندی چلسی در روز سه‌شنبه از سوی بورنموث رد شد؛ به‌طوری که این باشگاه ساحل جنوبی تأکید دارد که این بازیکن فروشی نیست، حتی با وجود اینکه او از امضای قرارداد جدید امتناع کرده است.

پیگیری‌ها برای جذب استونز و اسکوت هم‌زمان با سرمایه‌گذاری سنگین در خط حمله‌ صورت می‌گیرد؛ زیرا چلسی به صورت رسمی از خرید مورگان راجرز از استون ویلا با رقمی رکوردشکن خبر داده است. هدف اصلی این جنب‌وجوش نقل‌وانتقالاتی، فراهم کردن ابزارهای لازم برای ژابی آلونسو، سرمربی تازه منصوب‌شده تیم، جهت بازگشت به رقابت‌های اروپایی است. با این حال، جلب رضایت بورنموث برای خرید اسکوت دشوار شده است؛ چرا که بورنموث همچنان روی ارزشیابی خود سرسختی نشان می‌دهد، حتی اگر هوای رفتن به لندن به سر این هافبک افتاده باشد.

تقویت فهرست خط دفاعی

علاوه بر استونز، آبی‌ها به‌طور فعال در حال مذاکره برای جذب مکسنس لاکروآ، مدافع کریستال پالاس بوده‌اند. گزارش شده که مذاکراتی عالی‌رتبه در نیویورک میان بهداد اقبالی، یکی از مالکان چلسی، و استیو پریش، رئیس باشگاه پالاس برگزار شده است.

از دیگر نام‌های موجود در فهرست خط دفاعی می‌توان به یاکوبو رامون، پدیده ۲۱ ساله کومو اشاره کرد که مدت‌هاست مورد تمجید دپارتمان استعدادیابی چلسی قرار دارد. این باشگاه مصمم است پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات حداقل یک مدافع میانی جدید را به خدمت بگیرد تا از عمق ترکیب خود اطمینان حاصل کند. این جست‌وجو در حالی ادامه دارد که جوش آچیمپونگ نیز در تیم حضور دارد؛ بازیکنی که علی‌رغم پیشنهادات متعدد از سوی تیم‌های رقیب برای وسوسه و خارج کردن او از کوبهام، همچنان در باشگاه ماندگار شده است.

آماده‌سازی پیش‌فصل زیر نظر آلونسو

در حالی که درام نقل‌وانتقالات در حال جریان است، آلونسو تیم خود را برای تور پیش‌فصل در سیدنی استرالیا آماده می‌کند. طبق برنامه، تیم در پایان هفته پرواز خواهد کرد، اگرچه فهرست کامل مسافران هنوز اعلام نشده است.

آچیمپونگ و سایر فارغ‌التحصیلان آکادمی مشتاق هستند در طول این تور خودی نشان دهند و آلونسو را تحت تأثیر قرار دهند؛ به‌ویژه از آنجا که چلسی در این فصل در مسابقات اروپایی حضور ندارد تا فرصتی مناسب برای چرخش به ترکیب داده شود. ممکن است برخی از بازیکنان جوان‌تر برای نهایی کردن انتقال‌های قرضی خود در لندن بمانند، در حالی که مسافران تور برای کسب جایگاه در برنامه‌های تاکتیکی بلندمدت آلونسو خواهند جنگید.

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