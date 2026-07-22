شکایت پرسپولیس از بیرانوند و تراکتور در CAS رد شد
دادگاه عالی ورزش (CAS) شکایت باشگاه پرسپولیس علیه علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور را به دلیل پرداخت نشدن بهموقع هزینه دادرسی رد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مستقر در لوزان سوئیس، شکایت باشگاه پرسپولیس علیه علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ یکطرفه قرارداد و همچنین شکایت این باشگاه از تراکتور با ادعای اغوای بازیکن را رد کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علت رد این شکایت، پرداخت نشدن هزینه دادرسی در مهلت تعیینشده بوده است. گفته میشود باشگاه پرسپولیس باید این مبلغ را تا ۱۵ جولای پرداخت میکرد، اما با پنج روز تأخیر اقدام به واریز آن کرده و همین موضوع باعث شده رئیس دادگاه عالی ورزش از پذیرش شکایت خودداری و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کند.
در پی این تصمیم، پرسپولیس دیگر امکان پیگیری برخی خواستههای حقوقی خود از جمله درخواست برای بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی تراکتور، صدور احکام تکمیلی علیه بیرانوند و دریافت غرامت بیشتر را در CAS از دست داده است.
با این حال، این رأی به معنای منتفی شدن محرومیت احتمالی علیرضا بیرانوند نیست. پرونده اعتراض این دروازهبان به رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، که با وکالت تیم حقوقی باشگاه تراکتور در دادگاه عالی ورزش در حال رسیدگی است، همچنان مفتوح بوده و قرار است در ادامه، جلسه رسیدگی به آن بهصورت آنلاین برگزار شود.
بر اساس رأی کمیته استیناف، بیرانوند به چهار ماه محرومیت محکوم شده بود، اما باشگاه تراکتور با مراجعه به CAS موفق شد اجرای این حکم را تا زمان صدور رأی نهایی متوقف کند.
از این رو، رأی نهایی دادگاه عالی ورزش درباره اعتراض بیرانوند میتواند سرنوشت این پرونده و وضعیت محرومیت دروازهبان تیم ملی و باشگاه تراکتور را مشخص کند.