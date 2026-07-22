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گلر شمس‌آذر به نساجی پیوست

گلر شمس‌آذر به نساجی پیوست
کد خبر : 1817071
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علیرضا جعفرپور، دروازه‌بان فصل گذشته شمس‌آذر قزوین، با پایان همکاری خود با این باشگاه، راهی نساجی مازندران شد تا فصل جدید فوتبال ایران را با پیراهن این تیم آغاز کند.

به گزارش ایلنا، در ادامه جابه‌جایی‌های نقل‌وانتقالاتی پیش از آغاز فصل جدید، علیرضا جعفرپور، دروازه‌بان فصل گذشته شمس‌آذر قزوین، با امضای قرارداد رسمی به نساجی مازندران پیوست.

این دروازه‌بان که طی فصل گذشته یکی از مهره‌های قابل اعتماد شمس‌آذر در چارچوب دروازه بود، پس از جدایی از نماینده قزوین، چالش تازه‌ای را در فوتبال ایران تجربه خواهد کرد و از این پس از دروازه نساجی مازندران محافظت می‌کند.

باشگاه نساجی نیز امیدوار است با جذب این دروازه‌بان، خط دروازه خود را برای فصل پیش رو تقویت کرده و با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌های لیگ برتر شود.

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