به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا اظهار کرد: «آسانی به ایران بازگشت و حتی در تمرینات هم شرکت کرد. این بازیکن بند فسخ قرارداد دارد و ما خواستار اطمینان از این موضوع بودیم که پس از پرداخت پیش‌قرارداد، شرایط فسخ را نداشته باشد.»

وی افزود: «اختلاف‌نظرهایی بین ما و مدیر برنامه‌های وی وجود داشت که موجب شد این بازیکن ایران را ترک کند، البته آسانی همچنان فسخ قرارداد خود را ثبت نکرده است و با توجه به ارتباطاتی که بین ما و این بازیکن وجود دارد، هنوز برای بازگشت او ناامید نیستیم.»

تاجرنیا درباره رامین رضاییان اعلام کرد: «نشنیدم که رضاییان گفته باشد قصد ندارم با استقلال ادامه بدهم. پیش از رفتن به فولاد با رضاییان قراردادی بستیم که در این فصل در استقلال بماند.»

وی افزود: «عدد کوچکی برای فسخ قرارداد او گذاشتیم که اگر شرایطش خوب نبود، قراردادش را فسخ کند. اگر رضاییان با رقم سال گذشته به استقلال بیاید در خدمت او هستیم.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال گفت: «استقلال فصل جدید را با مدیرعامل جدید آغاز خواهد کرد. فریدونی به‌دلیل غیبت‌های طولانی، از هیئت‌مدیره رفت، اما استعفای دیگر عضو هیئت‌مدیره درست نیست و تغییر با نظر من صورت گرفت.»

تاجرنیا ادامه داد: «مدیرعاملی من طولانی شده است. در نخستین جلسه هیئت‌مدیره که هفته آینده برگزار خواهد شد، پیشنهاد مدیرعامل جدید مطرح می‌شود.»

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