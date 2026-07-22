پوریا سرآبادانی قرمزپوش‌ شد

به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود، پوریا سرآبادانی را به خدمت گرفت. این بازیکن ۲۹ ساله که فصل گذشته در ترکیب فولاد خوزستان حضور داشت، با عقد قراردادی به جمع شاگردان مجتبی حسینی اضافه شد.

سرآبادانی در فصل گذشته لیگ برتر ۱۹ بار با پیراهن فولاد به میدان رفت و یکی از بازیکنان باتجربه این تیم در میانه میدان به شمار می‌رفت.

با نهایی شدن این انتقال، هافبک سابق فولاد مسیر خود را از اهواز به قائمشهر تغییر داد و از فصل آینده در ترکیب نساجی به میدان خواهد رفت.

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