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واکنش دوپهلوی تاجرنیا به شایعه جدایی بختیاری‌زاده

واکنش دوپهلوی تاجرنیا به شایعه جدایی بختیاری‌زاده
کد خبر : 1817037
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رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال در مواجهه با پرسشی درباره احتمال کناره‌گیری و استعفای سرمربی این تیم، موضعی گنگ و غیرقاطع اتخاذ کرد.

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا در پاسخ به سوالی درباره رضایت یا نارضایتی بختیاری‌زاده از شرایط فعلی استقلال اظهار داشت: «من اتفاقاً روز گذشته با بختیاری‌زاده صحبت داشتم. البته دوست دارم در این روزها خود او درباره شرایط تیم صحبت کند، اما واقعیت این است که یک مربی وقتی قرار است تیمش در لیگ نخبگان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی حضور داشته باشد، طبیعتاً به دنبال این است که اختیار عمل بیشتری داشته باشد و بازیکنان مورد نظر خود را جذب کند.»

وی ادامه داد: «طبیعی است که بختیاری‌زاده نیز از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی و اضافه شدن چند بازیکن جدید به تیم خوشحال‌تر می شود، چرا که هر مربی چنین شرایطی را می‌خواهد. با این حال، نکته جالب این است که با توجه به نگاه و تفکراتی که او دارد، معتقد است بازیکنانی که قرار است برای استقلال بازی کنند، ابتدا باید دلبستگی و تعصب لازم نسبت به این باشگاه داشته باشند و در کنار آن، مبالغ درخواستی نیز باید منطقی باشد.»

رئیس هیئت‌مدیره استقلال با تمجید از همراهی سرمربی این تیم با مدیریت باشگاه گفت: «بختیاری‌زاده در این مدت بسیار همراه مدیریت باشگاه بوده است. او بارها به من گفته که می‌دانم شرایط سخت است، اما نگران نباشید؛ من در کنار مدیریت باشگاه هستم. شاید این موضوع از روی ناچاری باشد، اما از نظر من نشان‌دهنده انتخاب درست و نگاه حرفه‌ای ایشان است.»

تاجرنیا همچنین از توجه ویژه بختیاری‌زاده به بازیکنان جوان استقلال خبر داد و افزود: «او حدود ۶ نفر از بازیکنان تیم‌های پایه باشگاه را درخواست کرده تا در کنار تیم بزرگسالان حضور داشته باشند. حتی به من گفتند که ممکن است در اولین بازی رسمی تیم، تعدادی از همین بازیکنان جوان در ترکیب اصلی قرار بگیرند.»

وی خاطرنشان کرد: «این موضوع نشان می‌دهد که خوشبختانه یک همراهی و هم‌نظری خوب میان کادر فنی و مدیریت باشگاه وجود دارد. بختیاری‌زاده شرایط استقلال را درک می‌کند و هرچقدر بتوانیم به او کمک کنیم، این کار را انجام خواهیم داد.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کناره‌گیری بختیاری‌زاده از هدایت استقلال وجود دارد، گفت: «فکر نمی‌کنم چنین موضوعی مطرح باشد. اگر این روزها کسی به تمرینات استقلال در کمپ مرحوم ناصر حجازی، این پیشکسوت بزرگ باشگاه، سر بزند، متوجه فضای موجود و همراهی کادر فنی با تیم خواهد شد.»

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