به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا بر این باور است که روند رسیدگی به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال به انتهای مسیر نزدیک شده و آبی‌ها پس از ارائه لوایح فیفا به دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، در انتظار صدور حکم موقت به سر می‌برند. وی اظهار امیدواری کرد که سرنوشت این ماجرا طی چهار یا پنج روز آتی روشن شود. نامبرده اضافه کرد ورود یاسر آسانی و نازون به کشور صرفاً جهت ثبت پیش‌قرارداد و طی‌شدن تشریفات قانونی مدنظر تیم حقوقی باشگاه بوده است.

علی تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پرونده پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال گفت: «اطلاع دارید که پنجره استقلال به دلیل چند فسخ یک‌طرفه‌ای که در دوره‌های گذشته و در واقع قبل از دوره هیئت‌مدیره فعلی صورت گرفت، بسته شد. اگر هر کدام از ما هم به سهم خودمان توانستیم در این مدت کمک کنیم که این اتفاق به تعویق بیفتد، واقعیت این است که دو بار درخواست دستور موقت کردیم که متأسفانه مورد قبول قرار نگرفت.»

او ادامه داد: «چند ماهی است که با یک وکیل مبرز ایتالیایی کارمان را انجام دادیم. آنها خیلی ما را امیدوار کردند. در این دوره مجموعاً پیشرفت‌های خوبی داشتیم، مدارک و مستندات خوبی جمع شد و نهایتاً علت تأخیر هم این بود که خود فیفا برای اینکه استدلالش را به دادگاه CAS ارائه بدهد، زمان زیادی خواست؛ حدود دو هفته. همین موضوع باعث طولانی شدن روند شد.»

رئیس هیئت‌مدیره استقلال افزود: «روز گذشته در نهایت دفاعیات فیفا هم از آن تصمیمات قبلی مطرح شد و حالا منتظر پاسخ دادگاه هستیم.»

تاجرنیا درباره زمان صدور رأی گفت: «فکر می‌کنم درباره درخواست ما که همان دستور موقت بوده، علی‌القاعده باید در همین چهار، پنج روز آینده حکم صادر شود. البته اگر موافقت نشود به این معنا نیست که حتماً پنجره بعدی هم مسدود خواهد شد؛ روند دادگاه وجود دارد، اما عملاً از این پنجره محروم می‌شویم اگر پنجره باز نشود.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا ظرف سه تا پنج روز آینده تکلیف استقلال مشخص خواهد شد، گفت: «بله، سه، چهار، پنج روز آینده مشخص می‌شود که باید امیدوار باشیم یا اینکه پنجره فعلاً بسته خواهد ماند.»

تاجرنیا همچنین درباره قرارداد نازون و یاسر آسانی توضیح داد: «با توجه به تصمیماتی که توسط وکلای ما مطرح بود، این بود که حتماً بازیکنان باید به ایران بیایند و ما پیش‌قراردادهایشان را دریافت کنیم. در مورد هر دو نفر این روند انجام شد.»

انتهای پیام/