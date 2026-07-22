محمدی مدیرعامل آلومینیوم اراک شد

به گزارش ایلنا، با تصمیم مدیران باشگاه آلومینیوم اراک، محمد محمدی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب شد و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

محمدی که پیش از این نیز سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف مدیریتی فوتبال ایران را در کارنامه دارد، از این پس مسئولیت اداره امور اجرایی و برنامه‌ریزی‌های کلان باشگاه آلومینیوم را بر عهده خواهد داشت.

این تغییر مدیریتی در حالی رقم خورده که محمد رجاییان پس از چند سال حضور در رأس مدیریت باشگاه، از سمت خود کنار رفته و جای خود را به محمد محمدی داده است.

باشگاه آلومینیوم اراک در آستانه فصل جدید لیگ برتر با این جابه‌جایی مدیریتی وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت خود شده و مدیرعامل جدید این باشگاه مأموریت خواهد داشت برنامه‌های آلومینیوم را در حوزه‌های فنی، اجرایی و توسعه‌ای دنبال کند.

انتهای پیام/