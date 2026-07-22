لیورپول همچنان به دنبال وینگر
ایرائولا: در خط دفاعی با کمبود بازیکن روبهرو هستیم
آندونی ایرائولا، سرمربی لیورپول، تأکید کرد جذب یک وینگر جدید همچنان مهمترین اولویت این باشگاه در پنجره نقلوانتقالات است.
به گزارش ایلنا، ایرائولا در نخستین نشست خبری خود در شیکاگو و همزمان با آغاز اردوی پیشفصل لیورپول در آمریکا، درباره برنامههای نقلوانتقالاتی این باشگاه صحبت کرد.
سرمربی لیورپول که ماه گذشته ویکتور مونوز، قهرمان جام جهانی، را با قراردادی ۳۴ میلیون پوندی از اوساسونا به خدمت گرفت، تأکید کرد این خرید به معنای پایان فعالیت باشگاه در بازار نقلوانتقالات نیست؛ بهویژه اینکه هنوز جانشینی برای محمد صلاح، که در پایان فصل گذشته از جمع قرمزها جدا شد، جذب نشده است.
او گفت: «سخت است که وقتی پنجره نقلوانتقالات هنوز باز است، درباره تعداد خریدها صحبت کنیم. همیشه باید آماده بررسی فرصتهای جدید برای تقویت تیم باشیم. برخی نیازها کاملاً مشخص هستند؛ برای مثال، ما قطعاً به جذب یک وینگر نیاز داریم.»
ایرائولا ادامه داد: «در سایر پستها باید شرایط بازار، هزینهها و وضعیت بازیکنان فعلی را بررسی کنیم. در بعضی پستها با شرایط دشواری روبهرو هستیم، زیرا چند بازیکن مصدوم داریم که به تواناییشان ایمان داریم اما هنوز در شرایط ایدهآل قرار ندارند.»
اعتماد کامل به مکآلیستر و آلیسون
در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال انتقال الکسیس مکآلیستر به فوتبال اسپانیا مطرح شده، اما ایرائولا تأکید کرد این هافبک آرژانتینی همچنان یکی از مهرههای کلیدی تیمش خواهد بود. همچنین با وجود علاقه یوونتوس به جذب آلیسون بکر، این دروازهبان برزیلی در آنفیلد ماندنی است.
او گفت: «الکسیس در سالهای اخیر یکی از بهترین بازیکنان باشگاه بوده است. او جام جهانی بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و طبیعی است که باشگاههای دیگر به دنبال جذب بهترین بازیکنان ما باشند. چنین اتفاقی همیشه در بازار نقلوانتقالات رخ میدهد. من ترجیح میدهم بازیکنان خوبم را حفظ کنم و بیشتر به فکر جذب نفرات جدید باشم تا از دست دادن بازیکنان فعلی.»
سرمربی لیورپول درباره آلیسون نیز افزود: «او از نظر تجربه و شخصیت، یکی از رهبران رختکن است و به بازیکنان تازهوارد و جوان کمک خواهد کرد تا راحتتر با تیم هماهنگ شوند. حضور بازیکنانی مانند ویرجیل فندایک، آلیسون و جو گومز برای هر تیمی ضروری است.»
دغدغه دفاع راست و کمبود گزینههای دفاعی
ایرائولا در ادامه به وضعیت دفاع راست تیمش نیز اشاره کرد؛ جایی که کانر بردلی همچنان از مصدومیت شدید زانو رنج میبرد و انتظار میرود چند ماه ابتدایی فصل را از دست بدهد.
او گفت: «اگر کانر بردلی کاملاً آماده بود، اصلاً چنین سؤالی مطرح نمیشد. ما در بلندمدت به او اعتماد کامل داریم و میخواهیم دفاع راست اصلی تیم باشد، اما در حال حاضر هنوز تا بازگشت فاصله دارد.»
وی ادامه داد: «با شرایط فعلی در خط دفاع میانی و دفاع راست، از نظر عمق ترکیب واقعاً با کمبود بازیکن مواجه هستیم. سه مصدوم جدی داریم؛ نزدیکترین بازیکن به بازگشت جیووانی لئونی است و پس از او کانر و هوگو اکیتیکه قرار دارند، اما دو نفر آخر هنوز چند ماه با بازگشت فاصله دارند.»
آمادگی برای تور آمریکا
لیورپول این هفته تمرینات خود را در شیکاگو دنبال میکند و سپس برای برگزاری نخستین دیدار دوستانه برابر ساندرلند راهی نشویل خواهد شد.
الکساندر ایساک، فلوریان ویرتس و رایان گراونبرخ که در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی از مسابقات کنار رفتند، پیش از دومین دیدار دوستانه مقابل رکسهام در نیویورک به اردوی تیم اضافه خواهند شد.
در مقابل، ویرجیل فندایک، کودی خاکپو و آلیسون بکر در تور آمریکا حضور ندارند و طبق تصمیم کادر فنی، تمرینات پیشفصل خود را در مرکز تمرینی کرکبی آغاز خواهند کرد.
ایرائولا در این باره گفت: «ویرجیل فصل گذشته احتمالاً بیشترین دقایق بازی را در میان بازیکنان فوتبال اروپا داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم او و چند بازیکن دیگر در کمپ باشگاه تمرینات خود را در گروهی کوچک آغاز کنند.»
او همچنین درباره بازیکنانی که تا مراحل پایانی جام جهانی پیش رفتند، افزود: «بدیهی است که شرایط الکسیس و ویکتور دشوارتر است، چون تا پایان مسابقات حضور داشتند. آنها شایسته استراحت هستند و امیدوارم فرصت داشته باشند پیش از شروع فصل مدتی کنار ما تمرین کنند. شاید این موضوع روی هفتههای ابتدایی فصل تأثیر بگذارد، اما نمیتوان فقط به بازی اول مقابل نیوکاسل فکر کرد.»
تمدید قرارداد سوبوسلای و انتخاب جانشین رابرتسون
سرمربی لیورپول در پایان، تمدید پنجساله قرارداد دومینیک سوبوسلای را «بهترین خبر از زمان حضورش در باشگاه» توصیف کرد.
با این حال، او اعلام کرد هنوز درباره انتخاب نایبکاپیتان جدید تیم پس از جدایی اندی رابرتسون تصمیم نهایی را نگرفته است.