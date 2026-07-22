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پاسخ منفی رئال مادرید به مورینیو

بار مشکلات روی دوش آقای خاص

بار مشکلات روی دوش آقای خاص
کد خبر : 1816882
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باشگاه رئال مادرید با رد درخواست ژوزه مورینیو در بازار نقل‌وانتقالات، مسئولیت برطرف کردن بحران خط میانی را تماماً به عهده سرمربی پرتغالی گذاشت تا دردسر تازه‌ای برای او ایجاد شود.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید به سمتی رفت تا سبک بازی فیزیکی‌ و قدرتی‌ را در پیش بگیرد و در همین راستا اورلین شوامنی، ادواردو کاماوینگا و فده والورده را برای جانشینی کروس، مودریچ و کاسمیرو به خدمت گرفت. اما این استراتژی جواب نداده است. همچنین به‌کارگیری جود بلینگام در یک نقش تهاجمی عقب‌تر، تنها باعث کاهش روند گلزنی تیم شده است.

بر اساس گزارش روزنامه «موندو دپورتیوو»، مشکل خط میانی حتی با وجود ژوزه مورینیو در رأس کادر فنی نیز همچنان به قوت خود باقی است.

بار مشکلات روی دوش آقای خاص

درخواست نقل‌وانتقالاتی مورینیو و مخالفت پرز

اگرچه رئال مادرید برناردو سیلوا را به خدمت گرفته، اما سرمربی پرتغالی تاکید دارد که برای جبران آنچه تیم در حال حاضر فاقد آن است، به یک هافبک محوری و بازیساز نیاز دارد.

فلورنتینو پرز این درخواست را نادیده می‌گیرد. دلیل آن هم ساده است: تا زمانی که یکی از بازیکنان، به ویژه کاماوینگا، تیم را ترک نکند، جایی برای فرد دیگری وجود ندارد.

برخی از افراد در داخل باشگاه بر این باورند که تیم در حال حاضر خط هاوفبک خوبی در اختیار دارد. آن‌ها معترفند که عملکرد تیم کاملاً بی‌نقص نیست، اما مسئولیت کامل یافتن ترکیبی که باعث کارایی و بازدهی مناسب تیم شود را بر عهده مورینیو می‌دانند.

بار مشکلات روی دوش آقای خاص

پنجره نقل‌وانتقالات، صفوف رئال را با خریدهایی همچون مارک کوکوریا، دنزل دمفریس، ابراهیما کوناته و برناردو سیلوا تقویت کرده است؛ این در حالی است که دنی کارواخال، داوید آلابا، دنی سبایوس و فران گارسیا نیز از جمع کهکشانی‌ها جدا شده‌اند.

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