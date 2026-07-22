واکنش باشگاه آلومینیوم به حواشی انتقال خلیفه و گودرزی
باشگاه آلومینیوم اراک با انتشار اطلاعیهای به برخی اخبار منتشرشده درباره جزئیات انتقال محمد خلیفه و بهرام گودرزی به استقلال واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک در واکنش به انتشار برخی گزارشها درباره جزئیات مالی انتقال محمد خلیفه و بهرام گودرزی به استقلال، اطلاعیهای منتشر کرد و توضیحاتی درباره روند این انتقال ارائه داد.
در این اطلاعیه آمده است:
« مذاکرات مدیران باشگاههای آلومینیوم اراک و استقلال تهران در پرونده انتقال محمد خلیفه و بهرام گودرزی برای دستیابی به توافق مدنظر، از مدتها قبل آغاز شد و نمایندگان دو باشگاه ساعتها وقت صرف کردند تا در نهایت تفاهم نامهای حقوقی و قانونی منعقد شود.
در روند مذاکرات، مدیر برنامه مشترک دو بازیکن بهعنوان واسطه نقل و انتقالاتی حضور داشته و مقرر شد تا در صورت به سرانجام رساندن این انتقال با مبلغ قابل توجه و مدنظر هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم، ۱۰ درصد بهعنوان حق کارگزاری هم به وی پرداخت شود.
باشگاه آلومینیوم اراک نه تنها برای این مدیر برنامه، بلکه برای دیگر کارگزاران نقل و انتقالاتی هم مقرر کرده بود تا در صورت فروش بازیکن با مبلغ قابل توجه، حق کارگزاری در نظر گرفته شود.
با این شرایط، باشگاه آلومینیوم اراک دو بازیکن خود «محمد خلیفه و بهرام گودرزی» که سرمایههای این تیم بوده و زحمات زیادی طی سالیان اخیر کشیده بودند را با مبلغ رضایتنامه ۱۰۵میلیارد تومان به باشگاه استقلال به فروش رساند و درآمدزایی خوبی در این زمینه داشت.
تمام پرداختها در این انتقال بر اساس قوانین جاری کارگزاریِ مصوب انجام شده و باشگاه آلومینیوم حق قانونی خود میداند نسبت به دروغپردازیهای حاشیهسازان پیگیری حقوقی انجام بدهد.
باتوجه به بودجه انقباضی، باشگاه آلومینیوم اراک همواره درآمدزایی کرده، به منافع مالی تیم توجه جدی داشته و اجازه نمیدهد تضییع حق فوتبال اراک صورت بگیرد.
گفتنی است، خوشبختانه در مجمع عمومی شرکت آلومینیوم ایران که روز گذشته در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد، سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بر ضرورت ادامه فعالیت باشگاه در سایه حمایت مسؤولان استانی تاکید نمودند.»