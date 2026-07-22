آنتونی تیلور از دنیای داوری خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، آخرین قضاوت تیلور در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین اسپانیا و پرتغال بود؛ مسابقه‌ای که اسپانیا با گل دیرهنگام میکل مرینو یک بر صفر به پیروزی رسید.

تیلور در طول ۱۶ فصل حضور در لیگ برتر انگلیس، ۴۳۲ مسابقه را سوت زد و علاوه بر آن، قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴، دو دوره جام جهانی (۲۰۲۲ و ۲۰۲۶)، یورو ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴، دو فینال جام حذفی انگلیس و فینال جام اتحادیه ۲۰۱۵ را نیز در کارنامه دارد.

او در بیانیه خداحافظی خود گفت زمان آن رسیده که از داوری کنار برود و فصل جدیدی از زندگی حرفه‌ای‌اش را آغاز کند. تیلور همچنین از کمک‌داوران، همکاران و خانواده‌اش به دلیل حمایت در سال‌های فعالیتش قدردانی کرد.

هاوارد وب، رئیس کمیته داوران فوتبال حرفه‌ای انگلیس، نیز با تمجید از تیلور، او را یکی از موفق‌ترین داوران تاریخ فوتبال انگلیس و الگویی برای نسل جدید داوران توصیف کرد.

انتهای پیام/