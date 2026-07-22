آخرین خبر از باز شدن پنجره استقلال از زبان تاجرنیا

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پرونده پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال اظهار کرد: «باشگاه تاکنون دو بار درخواست صدور دستور موقت ارائه کرده، اما این درخواست‌ها مورد تأیید قرار نگرفته است.»

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده افزود: «در درخواست جدید پیشرفت‌های مثبتی حاصل شده و فیفا برای بررسی بیشتر، زمان خواسته است. همچنین دو روز قبل دفاعیات فیفا درباره دلایل بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال ارائه شده و اکنون منتظر پاسخ نهایی هستیم.»

مدیرعامل استقلال درباره زمان اعلام نتیجه این پرونده گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم طی چهار تا پنج روز آینده پاسخ نهایی دریافت شود.»

تاجرنیا در ادامه با اشاره به اهمیت این رأی برای فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه عنوان کرد: «اگر پنجره استقلال باز نشود، امکان استفاده از خریدهای جدید در این دوره نقل‌وانتقالاتی را از دست خواهیم داد.»

وی همچنین درباره وضعیت بازیکنان خارجی استقلال توضیح داد: «تمام تعهدات مربوط به بازیکنان خارجی فصل گذشته انجام شده و باشگاه از این بابت مشکلی ندارد.»

مدیرعامل آبی‌ها در خصوص منیر الحدادی گفت: «او شخصاً تمایلی به بازگشت به ایران نداشت و تصمیمش را درک می‌کنیم.»

تاجرنیا درباره شرایط یاسر آسانی نیز اظهار داشت: «در برخی مسائل با وکیل این بازیکن اختلاف نظر داریم، اما او هنوز فسخ قرارداد خود را به ثبت نرسانده است.»

وی با ابراز امیدواری نسبت به حل این موضوع افزود: «هنوز نسبت به بازگشت آسانی ناامید نیستیم و امیدواریم بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.»

مدیرعامل استقلال در پایان درباره وضعیت دو بازیکن دیگر این تیم گفت: «نازون برای دریافت پیش‌پرداخت قراردادش به ایران سفر نکرد، اما آشورماتوف در ایران حضور دارد و پیش‌قرارداد خود را دریافت کرده است.»

انتهای پیام/