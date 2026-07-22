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آخرین خبر از باز شدن پنجره استقلال از زبان تاجرنیا

آخرین خبر از باز شدن پنجره استقلال از زبان تاجرنیا
کد خبر : 1816843
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سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با تشریح آخرین وضعیت پرونده پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌ها، از ادامه پیگیری‌های حقوقی خبر داد و تأکید کرد تعیین تکلیف این پرونده در روزهای آینده نقش مهمی در سرنوشت خریدهای جدید باشگاه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پرونده پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال اظهار کرد: «باشگاه تاکنون دو بار درخواست صدور دستور موقت ارائه کرده، اما این درخواست‌ها مورد تأیید قرار نگرفته است.»

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده افزود: «در درخواست جدید پیشرفت‌های مثبتی حاصل شده و فیفا برای بررسی بیشتر، زمان خواسته است. همچنین دو روز قبل دفاعیات فیفا درباره دلایل بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال ارائه شده و اکنون منتظر پاسخ نهایی هستیم.»

مدیرعامل استقلال درباره زمان اعلام نتیجه این پرونده گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم طی چهار تا پنج روز آینده پاسخ نهایی دریافت شود.»

تاجرنیا در ادامه با اشاره به اهمیت این رأی برای فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه عنوان کرد: «اگر پنجره استقلال باز نشود، امکان استفاده از خریدهای جدید در این دوره نقل‌وانتقالاتی را از دست خواهیم داد.»

وی همچنین درباره وضعیت بازیکنان خارجی استقلال توضیح داد: «تمام تعهدات مربوط به بازیکنان خارجی فصل گذشته انجام شده و باشگاه از این بابت مشکلی ندارد.»

مدیرعامل آبی‌ها در خصوص منیر الحدادی گفت: «او شخصاً تمایلی به بازگشت به ایران نداشت و تصمیمش را درک می‌کنیم.»

تاجرنیا درباره شرایط یاسر آسانی نیز اظهار داشت: «در برخی مسائل با وکیل این بازیکن اختلاف نظر داریم، اما او هنوز فسخ قرارداد خود را به ثبت نرسانده است.»

وی با ابراز امیدواری نسبت به حل این موضوع افزود: «هنوز نسبت به بازگشت آسانی ناامید نیستیم و امیدواریم بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.»

مدیرعامل استقلال در پایان درباره وضعیت دو بازیکن دیگر این تیم گفت: «نازون برای دریافت پیش‌پرداخت قراردادش به ایران سفر نکرد، اما آشورماتوف در ایران حضور دارد و پیش‌قرارداد خود را دریافت کرده است.»

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