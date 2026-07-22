سکوت ستاره جنجالی آرژانتین شکست

به گزارش ایلنا، انزو فرناندز معتقد است تیم ملی آرژانتین در مسیر جام جهانی با «غرور و فروتنی» رقابت کرد و فارغ از نتیجه نهایی، تمام توان خود را برای موفقیت به کار گرفت.

هافبک چلسی در دیدار فینال برابر اسپانیا که با شکست یک بر صفر آرژانتین در وقت اضافه به پایان رسید، در دقیقه ۹۳ پس از دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

پس از پایان مسابقه نیز درگیری میان ناهوئل مولینا، لئاندرو پاردس و تیاگو آلمادا از آرژانتین با رودری، گاوی و اریک گارسیا از اسپانیا، باعث شد فیفا تحقیقاتی را درباره اتفاقات بعد از سوت پایان آغاز کند. علاوه بر فرناندز، چهار بازیکن دیگر آرژانتین و لیونل اسکالونی، سرمربی این تیم، نیز در فینال کارت زرد دریافت کردند تا مجموع اخطارهای آلبی‌سلسته در این دوره از جام جهانی به ۱۴ برسد.

عملکرد آرژانتین در فینال و همچنین درگیری‌های پس از مسابقه با انتقادهای زیادی همراه بود. تونی کروس در پیامی نوشت: «فوتبال پیروز شد» و جو هارت، دروازه‌بان پیشین تیم ملی انگلیس که به‌عنوان کارشناس در بی‌بی‌سی حضور داشت، رفتار بازیکنان آرژانتین را «چندش‌آور» خواند.

همچنین سبک بازی آرژانتین در دیدار نیمه‌نهایی برابر انگلیس، که با ثبت ۱۵ خطا همراه بود، نیز با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد.

با این حال، فرناندز در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، از تیمش دفاع کرد و نوشت: «سال‌هاست که این تیم برای همه یک الگو بوده است.»

او در ادامه افزود: «رقابت کردن همیشه فقط به معنی قهرمان شدن نیست، بلکه یعنی برای این پیراهن همه توانت را بگذاری.»

فرناندز همچنین تأکید کرد: «این تیم همیشه برای خودش ایستاده، با تمام توان جنگیده و با غرور، فروتنی و تعهد از این رنگ‌ها دفاع کرده است.»

هافبک ۲۵ ساله آرژانتین در ادامه پیامش از هواداران این کشور بابت «حمایت بی‌قید و شرط» تشکر کرد و نوشت آن‌ها در هر نقطه‌ای از جهان، احساس خانه بودن را به بازیکنان منتقل می‌کنند.

او همچنین بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین را «بزرگ‌ترین افتخار دوران حرفه‌ای» خود دانست و تأکید کرد هر زمان برای پوشیدن این پیراهن دعوت شود، با تمام وجود برای کشورش به میدان خواهد رفت.

پس از بازگشت کاروان آرژانتین به کشور، هزاران هوادار در خیابان‌ها از تیم لیونل اسکالونی استقبال کردند. آن‌ها با اتوبوس روباز تیم همراه شدند، شعار سر دادند و با آتش‌بازی از نایب‌قهرمان جهان استقبال کردند.

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