چلسی رکورد نقلوانتقالاتش را با جذب مورگان راجرز شکست
باشگاه چلسی با رسمی کردن انتقال مورگان راجرز از استون ویلا، گرانترین خرید تاریخ خود را رقم زد.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به طور رسمی از جذب مورگان راجرز، ستاره تیم فوتبال استون ویلا، خبر داد. این انتقال با مبلغ ۱۱۷ میلیون پوند (۱۳۷ میلیون یورو) نهایی شد تا رکورد گرانترین خرید تاریخ باشگاه لندنی شکسته شود.
راجرز با چلسی قراردادی ششساله امضا کرده و باشگاه همچنین امکان تمدید قرارداد او برای یک فصل دیگر را در اختیار دارد.
این بازیکن ۲۳ ساله پس از پایان تور پیشفصل چلسی در استرالیا و آسیا، که از ۲۸ جولای تا ۹ اوت برگزار میشود، به جمع شاگردان ژابی آلونسو اضافه خواهد شد.
مبلغ این انتقال، رکورد قبلی چلسی یعنی خرید ۱۰۶ میلیون پوندی انزو فرناندز از بنفیکا در سال ۲۰۲۳ را پشت سر گذاشت. همچنین این انتقال تاکنون گرانترین جابهجایی بازار نقلوانتقالات تابستان ۲۰۲۶ محسوب میشود و از انتقال ۱۱۶ میلیون پوندی الیوت اندرسون به منچسترسیتی نیز فراتر رفته است.
راجرز بهتازگی همراه تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، حضور داشت.
از مدتها قبل انتظار میرفت استون ویلا در صورت دریافت پیشنهادی قابل توجه با جدایی این بازیکن موافقت کند و در نهایت نیز این انتقال با رقمی چشمگیر نهایی شد.
آرسنال نیز خواهان جذب راجرز بود، اما گفته میشود این بازیکن تحت تأثیر حضور ژابی آلونسو و پروژه ورزشی چلسی قرار گرفت و انتقال به غرب لندن را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کرد.
راجرز در فوریه ۲۰۲۴ از میدلزبورو به استون ویلا پیوست و در مجموع ۱۲۵ بار پیراهن این تیم را به تن کرد.
او فصل گذشته یکی از مهرههای کلیدی تیم اونای امری بود و در ۵۵ مسابقه در تمامی رقابتها، آمار ۱۴ گل و ۱۲ پاس گل را به ثبت رساند؛ عملکردی که نقش مهمی در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی استون ویلا در لیگ اروپا داشت.