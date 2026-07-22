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اولتیماتوم جنجالی لاپورتا به اتلتیکو

یا این پیشنهاد یا پایان رویای هافبک‌آرژانتینی

یا این پیشنهاد یا پایان رویای هافبک‌آرژانتینی
کد خبر : 1816785
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باشگاه بارسلونا با تعیین ضرب‌الاجل نهایی و ارسال آخرین پیشنهاد رسمی خود برای جذب جولیان آلوارز، اتلتیکو مادرید را در تنگنا قرار داد تا تکلیف این انتقال جنجالی تابستانی تا روزهای آینده یک‌بار برای همیشه مشخص شود.

به گزارش ایلنا، یک خبر از نیات و برنامه‌های بارسلونا در قبال پیچیدگی‌ها و سنگ‌اندازی‌های اتلتیکو مادرید در جریان مذاکرات برای جذب خولیان آلوارز، مهاجم آرژانتینی، پرده برداشته است.

روبرت لواندوفسکی در پایان فصل گذشته جمع کاتالان‌ها را ترک کرد و بارسلونا همچنان در پی شکار یک نام شاخص و بزرگ است که شایستگی پر کردن خلاء به جامانده از ستاره لهستانی را داشته باشد.

کاتالان‌ها پیش از این، پیشنهادی اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو ارائه کرده‌اند، اما خوان لاپورتا، رئیس باشگاه، به روشنی اعلام کرده که این پیشنهاد برای مدت نامحدودی روی میز باقی نخواهند ماند.

یا این پیشنهاد یا پایان رویای هافبک‌آرژانتینی

با این حال، اتلتیکو مادرید با وجود تمایل علنی و واضح بازیکن برای جدایی، همچنان مصمم به حفظ این ملی‌پوش آرژانتینی است.

میگل آنخل خیل مارین، مدیر اجرایی اتلتیکو، اخیراً هرگونه احتمال نرمش در موضع باشگاه را رد کرده و تاکید کرد: «ما پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی را نپذیرفته‌ایم و پیشنهاد ۱۵۰ میلیون یورویی یا ۲۰۰ میلیون یورویی را هم نخواهیم پذیرفت.»

دکو به سراغ گزینه‌های جایگزین می‌رود؟

سانتی اووال در برنامه «ال لارگرو» از رادیو کادنا سر، از گام‌های بعدی باشگاه کاتالانی رونمایی کرد: «بارسلونا پیشنهاد جدیدی ارائه خواهد داد، البته نه به این زودی. این پیشنهادی در بازه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون یورو خواهد بود، چرا که آن‌ها هرگز نخواسته‌اند به رقم ۱۵۰ میلیون یورویی برسند که رئال مادرید در هر مقطعی پیشنهاد داده بود.»

طبق این گزارش، قهرمان لیگ اسپانیا تاریخ ۳۱ ژوئیه (9 مرداد) را به عنوان ضرب‌الاجل داخلی برای نهایی کردن این معامله تعیین کرده است. در صورتی که تا آن زمان توافقی حاصل نشود، انتظار می‌رود دکو، مدیر ورزشی باشگاه، تمرکز خود را به گزینه‌های جایگزین معطوف کند؛ چرا که کار روی گزینه‌های دیگر از هم‌اکنون آغاز شده است.

اتلتیکو از پیش به آلوارز اعلام کرده است که پس از حضورش با تیم ملی آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، باید در تاریخ ۱۰ اوت خود را برای حضور در اردوی پیش‌فصل معرفی کند.

آلوارز همچنان هدف شماره یک بارسلونا در این تابستان محسوب می‌شود، اما آن‌ها در حال مبارزه با زمان هستند.

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