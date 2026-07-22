استقبال از قهرمانان جهان با یک کارتن گوجه فرنگی

به گزارش ایلنا، اسپانیا پس از شکست ۱-۰ آرژانتین در فینال، دومین عنوان قهرمانی خود در جام جهانی را به دست آورد و جشن‌های این پیروزی پس از بالابردن جام همچنان ادامه دارد.

پس از بازگشت از ایالات متحده، گاوی و هم‌تیمی‌اش در تیم ملی اسپانیا، فابیان روییز، به زادگاه خود «لوس پالاسیوس و ویلافرانکا» در استان سویل سفر کردند؛ جایی که ساکنان محلی برای ادای احترام و تجلیل از دستاوردهای آن‌ها گرد هم آمدند.

در طول این مراسم، به هر دو بازیکن هدیه‌ای غیرمعمول اهدا شد؛ جعبه‌هایی پر از گوجه‌فرنگی.

دلیل این اتفاق به یک سنت دیرینه محلی بازمی‌گردد.

در لوس پالاسیوس، از مهمانان برجسته و قهرمانان محلی اغلب با اهدا کردن گوجه‌فرنگی به اندازه وزن بدنشان تجلیل می‌شود؛ ادای احترامی نمادین به محصولی که به نماد و اعتبار این شهر تبدیل شده است.

به همین دلیل است که هافبک بارسلونا و فابیان روییز ابتدای روی ترازو رفتند و بعد به مقدار وزن‌شان گوجه جایزه گرفتند.

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