به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوب آهن که اردوی پیش فصل خود را در تهران ادامه می‌دهد، عصر امروز (سه شنبه) مقابل تیم لیگ یکی نیروی زمینی به میدان رفت و توانست به پیروزی برسد.

این اولین بازی تدارکاتی سبزپوشان در اردوی پایتخت بود. در جریان این بازی، با نظر سیروس پورموسوی، ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان آکادمی ذوب آهن به میدان رفتند و به برد یک بر صفر دست پیدا کردند. تک‌گل مسابقه را علی اسلامی به ثمر رساند.

طبق برنامه ریزی قبلی، اردوی ذوبی‌ها در تهران حدود 9 روز دیگر ادامه دارد و آنها در این مدت سه دیدار تدارکانی دیگر را در برنامه خود خواهند داشت.

این دومین بازی دوستانه سبزپوشان در پیش فصل لیگ بیست و ششم بود. آنها پیش از این در فولادشهر مقابل منتخب آکادمی فوتبال ذوب‌آهن متشکل از بازیکنان تیم امید و تیم ذوب‌آهن ب به میدان رفتند و به پیروزی چهار بر صفر دست پیدا کردند

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