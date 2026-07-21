ذوبآهن در دومین بازی پیشفصل به پیروزی رسید
شاگردان سیروس پورموسوی عصر امروز در دیداری دوستانه به میدان رفتند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوب آهن که اردوی پیش فصل خود را در تهران ادامه میدهد، عصر امروز (سه شنبه) مقابل تیم لیگ یکی نیروی زمینی به میدان رفت و توانست به پیروزی برسد.
این اولین بازی تدارکاتی سبزپوشان در اردوی پایتخت بود. در جریان این بازی، با نظر سیروس پورموسوی، ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان آکادمی ذوب آهن به میدان رفتند و به برد یک بر صفر دست پیدا کردند. تکگل مسابقه را علی اسلامی به ثمر رساند.
طبق برنامه ریزی قبلی، اردوی ذوبیها در تهران حدود 9 روز دیگر ادامه دارد و آنها در این مدت سه دیدار تدارکانی دیگر را در برنامه خود خواهند داشت.
این دومین بازی دوستانه سبزپوشان در پیش فصل لیگ بیست و ششم بود. آنها پیش از این در فولادشهر مقابل منتخب آکادمی فوتبال ذوبآهن متشکل از بازیکنان تیم امید و تیم ذوبآهن ب به میدان رفتند و به پیروزی چهار بر صفر دست پیدا کردند