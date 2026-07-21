خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامزدهای بهترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نامزدهای بهترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند
کد خبر : 1816651
لینک کوتاه کپی شد.

با اتمام رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا فهرست نامزدهای دریافت جایزه زیباترین گل این تورنمنت را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، با پایان یافتن تمامی جوایز انفرادی جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون توجه هواداران فوتبال به یکی از هیجان‌انگیزترین عناوین باقی مانده است: انتخاب زیباترین گل مسابقات. فیفا امروز فهرست نهایی نامزدهای کسب این جایزه را رسماً اعلام کرد.

در میان مدعیان اصلی این عنوان، نام ستارگان مطرحی چون کیلیان امباپه، لیونل مسی، ارلینگ هالند، جود بلینگام، خولیان آلوارز و فران تورس به چشم می‌خورد. امباپه با به ثمر رساندن گل دوم خود در جریان پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال، یکی از شانس‌های قدرتمند برای کسب این جایزه محسوب می‌شود.

لیونل مسی نیز با شوت تماشایی خود در دیدار نخست آرژانتین مقابل الجزایر، در این فهرست حضور دارد. همچنین جود بلینگام، ستاره تیم ملی انگلیس، به دلیل گل زیبای خود در بازی رده‌بندی مقابل فرانسه، در میان نامزدها قرار گرفته است.

نکته قابل توجه در این فهرست، حضور فران تورس، مهاجم تیم ملی اسپانیا است که با گل خود در وقت‌های اضافه فینال مقابل آرژانتین، کشورش را به قهرمانی رساند و اکنون برای کسب عنوان زیباترین گل مسابقات نیز رقابت می‌کند.

همچنین گل الایجا جاست، بازیکن تیم ملی نیوزیلند که در دیدار مقابل ایران به ثمر رسید، در میان نامزدها دیده می‌شود. هواداران فوتبال تا تاریخ ۲۷ جولای فرصت دارند تا با شرکت در نظرسنجی، برنده این جایزه را انتخاب کنند.

نامزدهای کسب جایزه زیباترین گل جام جهانی ۲۰۲۶:

• الایجا جاست (نیوزیلند)، گل به ایران در تساوی ۲-۲ مرحله گروهی
• کیلیان امباپه (فرانسه)، گل مقابل سنگال در پیروزی ۳-۱ مرحله گروهی
• لیونل مسی (آرژانتین)، گل مقابل الجزایر در پیروزی ۳-۰ مرحله گروهی
• ویلسون ایسیدور (هائیتی)، گل مقابل مراکش در شکست ۴-۲ مرحله گروهی
• کریم آلاجبگوویچ (بوسنی و هرزگوین)، گل مقابل قطر در پیروزی ۳-۱ مرحله گروهی
• دایزن مائدا (ژاپن)، گل مقابل سوئد در تساوی ۱-۱ مرحله گروهی
• سیدنی لوپس کابرال (کیپ‌ورد)، گل مقابل آرژانتین در شکست ۳-۲ پس از وقت‌های اضافه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی
• ارلینگ هالند (نروژ)، گل مقابل برزیل در پیروزی ۲-۱ مرحله یک‌هشتم نهایی
• خولیان آلوارز (آرژانتین)، گل مقابل سوئیس در پیروزی ۳-۱ پس از وقت‌های اضافه در مرحله یک‌چهارم نهایی
• جود بلینگام (انگلیس)، گل مقابل فرانسه در دیدار رده‌بندی
• فران تورس (اسپانیا)، گل قهرمانی مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل