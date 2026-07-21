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تداوم تمرینات ذوب‌آهن در تهران بدون حضور سرمربی

تداوم تمرینات ذوب‌آهن در تهران بدون حضور سرمربی
کد خبر : 1816646
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تمرینات اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال ذوب‌آهن در تهران، در حالی ادامه می‌یابد که پورموسوی، سرمربی این تیم، به دلیل ابهامات موجود در مورد وضعیت کادر فنی، در جمع بازیکنان حضور ندارد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال ذوب‌آهن که روزهای اخیر تمرینات خود را در هتل اوین تهران پشت سر می‌گذارد، با حواشی مدیریتی جدیدی روبه‌رو شده است. طبق گزارش‌های رسیده، سید سیروس پورموسوی، سرمربی فعلی تیم، تصمیم گرفته است در اصفهان حضور داشته باشد تا وضعیت شغلی خود را در پی شایعات اخیر پیرامون تغییرات احتمالی در کادر فنی، مشخص کند.

در این میان، مسئولیت هدایت تمرینات ذوب‌آهن در اردوهای تهران بر عهده فرشاد بختیاری‌زاده قرار گرفته است. عدم حضور سرمربی در این بازه حساس از آماده‌سازی، از نکات قابل توجه در روند تمرینی تیم محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه بازیکنان برای رقابت‌های پیش‌رو نیازمند تمرکز حداکثری هستند.

در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره احتمال جابه‌جایی در نیمکت ذوب‌آهن شکل گرفته است. اکنون انتظار می‌رود تصمیم نهایی مدیریت باشگاه در خصوص وضعیت کادر فنی و تداوم همکاری با پورموسوی، ابهامات موجود را برطرف کند.

 

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