انصراف پاریسنژرمن از جذب پدیده ۱۸ ساله
جاده برای رئال مادرید و بارسلونا هموار شد
باشگاه پاریسنژرمن از رقابت برای جذب ایوب بوعدی، پدیده ۱۸ ساله لیل عقبنشینی کرد تا مسیر برای غولهای اسپانیا جهت خرید این ستاره مراکشی هموار شود.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن به شکلی دراماتیک تصمیم گرفته است در طول پنجره نقلوانتقالات تابستانی از مسابقه برای جذب بوعدی، جواهر درخشان لیل، کنارهگیری کند. با وجود انجام استعلامهای اولیه در خصوص وضعیت این ستاره در بازار در اوایل فصل، مدیران باشگاه تغییر استراتژیک و چرخش کاملی از این هافبک پویا داشتهاند.
طبق گزارش روزنامه لیکار، غول پاریسی تصمیم گرفته که اضافه کردن یک هافبک وسط جدید به تیم لوئیس انریکه را در اولویت قرار ندهند. دلیل اصلی تعلیق و بستن پرونده بوعدی، تمایل جمعی برای ایجاد مسیرهای روشن برای ادامه رشد و پیشرفت هسته جوان فعلی باشگاه است. پس از تمدید قراردادهای اخیر سنی مایولو، فابیان روئیز و لوکاس برالدو، در کنار نقش ساختاری و رو به رشد دزیره دوئه، این باشگاه احساس میکند در خط میانهزمین کاملاً بینیاز و تامین است.
الکلاسیکو بر سر جواهر مراکشی
اگرچه پاریسنژرمن کنار کشیده است، اما رقابت برای امضای قرارداد با بوعدی اصلاً به پایان نرسیده است. این بازیکن ۱۸ ساله همچنان یکی از خواستنیترین استعدادهای نسل خود به شمار میرود و درخشش او در جام جهانی چشم بزرگان اروپا را به خود جلب کرده است. هر دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا همچنان به شدت به این هافبک ابراز علاقه میکنند.
تا به امروز هیچ پیشنهاد رسمی و مشخصی از سوی غولهای اسپانیایی ارائه نشده است، اما خروج پاریسنژرمن از این رقابت، چشمانداز را جذابتر میکند. با حذف رقیب داخلی، اکنون مسیر برای اقدام رئال یا بارسا در صورت تصمیم به تسریع مذاکرات هموارتر شده است. این جوان فرانسوی به عنوان یک سرمایه استراتژیک و بلندمدت دیده میشود و بسیاری از استعدادیابها او را در اوج آمادگی میدانند و معتقدند دیر یا زود جهش بزرگ خود را در یک محیط تراز اول اروپایی انجام دهد.
عبور پدیده جوان از رکورد هازارد و پله
بوعدی با صعودی سریع در آکادمی لیل، به جوانترین بازیکن تاریخ لیگ ۱ تبدیل شد که به آمار ۵۰ بازی در این رقابتها دست مییابد و رکورد قبلی مربوط به سن که در اختیار ادن هازارد، ستاره سابق لیل بود را شکست.
پختگی او بیشتر در طول صعود مراکش به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به چشم آمد. بوعدی در پنج مسابقه در طول این تورنمنت به میدان رفت و با تبدیل شدن به دومین بازیکن جوان تاریخ که در یکچهارم نهایی جام جهانی در ترکیب اصلی قرار گرفته (تنها پس از پله)، تاریخسازی کرد.
تمدید تا ۲۰۲۹ و عدم فشار مالی
با وجود جنجالها و شایعات داغ نقلوانتقالاتی، اولیویه لتانگ، رئیس باشگاه لیل، قدرت چانهزنی و نفوذ فوقالعادهای را در پشت صحنه حفظ کرده است. این باشگاه با هوشمندی و از طریق تمدید قرارداد بلندمدت این بازیکن تا ژوئن ۲۰۲۹، آینده او را تضمین کرده و تحت هیچگونه فشار مالی برای موافقت با فروش ارزانقیمت یا شتابزده قرار ندارد.