پرواز عجیب آلبیسلسته پس از فینال جام جهانی
آرژانتین بدون مسی و ۹ ستاره به خانه برگشت
کاروان تیم ملی آرژانتین در حالی نیوجرسی را به مقصد کشورش ترک کرد که ۱۰ ستاره این تیم از جمله لیونل مسی در پرواز رسمی حضور نداشتند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین به کشور باز گشت. کاروان این تیم نیویورک را ترک کرد و حدود ساعت ۱۰ شب به وقت اسپانیا وارد آرژانتین شد. البته همه بازیکنان در این پرواز حضور نداشتند، چرا که ده بازیکن تصمیم گرفتهاند بهصورت جداگانه سفر کنند تا یا تمرینات پیشفصل خود را آغاز نمایند یا چند روزی را به تعطیلات بروند.
پیش از دیدار فینال، برنامههای مختلفی با در نظر گرفتن تمام سناریوهای ممکن آماده شده بود. حتی خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، پس از شکست برابر اسپانیا در شبکههای اجتماعی اعلام کرد در صورتی که بازیکنان تصمیم به جشن گرفتن نایبقهرمانی خود بگیرند، احتمال اعلام تعطیلی ملی وجود دارد. همانطور که انتظار میرفت، این اتفاق رخ نداد؛ زیرا بازیکنان مسابقه را با خستگی شدید روحی و جسمی به پایان رساندند و هیچکس انگیزهای برای جشن و پایکوبی نداشت.
پرواز بازگشت به خانه در سکوتی مطلق فرورفته بود. هیچیک از بازیکنان پس از پایان بازی تمایلی به مصاحبه در میکسدزون نداشتند. لیونل اسکالونی تنها فردی بود که صحبت کرد و او نیز با حرفهایش آینده خود به عنوان سرمربی تیم ملی را در هالهای از ابهام قرار داد. او همچنین شفافسازی کرد که بازیکنانش در شرایط روحی مناسبی برای در میان گذاشتن احساساتشان با رسانهها قرار ندارند.
لیونل مسی در ایالات متحده خواهد ماند و نه بازیکن دیگر نیز کاروان رسمی تیم ملی را در سفر به آرژانتین همراهی نمیکنند.