سرنوشت پلیآف در هالهای از ابهام؛
مس رفسنجان در انتظار رأی CAS
در حالی که اعتراضهای باشگاه مس رفسنجان به برگزاری دیدار پلیآف لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان ادامه دارد، مدیران این باشگاه موضعی جدیتر اتخاذ کردهاند و حتی احتمال عدم حضور در این مسابقه را مطرح کردهاند.
به گزارش ایلنا، مسئولان باشگاه رفسنجانی معتقدند تصمیم برگزاری پلیآف منصفانه نیست و از زمان اعلام این موضوع، بارها نسبت به شرایط تعیینشده برای این مسابقه واکنش نشان دادهاند.
در تازهترین اظهارنظر، امیرفرشاد تفکری، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان، با انتقاد از روند موجود اعلام کرد که از نگاه این باشگاه، پذیرش سقوط به لیگ دسته اول قابل قبولتر از حضور در مسابقهای است که آن را ناعادلانه میدانند.
همزمان با این موضعگیریها، مهمترین اقدام مسیها پیگیری پرونده در دادگاه بینالمللی ورزش (CAS) بوده است. مدیران باشگاه امیدوارند روند رسیدگی به این پرونده هرچه سریعتر آغاز شود و در نخستین گام، دستور موقت برای توقف برگزاری مسابقه صادر شود.
بر اساس اعلام مسئولان مس رفسنجان، انتظار میرود روند بررسی پرونده طی روزهای آینده آغاز شود. در صورت صدور دستور موقت، وضعیت برگزاری دیدار پلیآف با ابهام مواجه خواهد شد، اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، این باشگاه باید درباره حضور یا عدم حضور در مسابقه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.
دیدار پلیآف لیگ برتر میان مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان طبق برنامه فعلی قرار است عصر چهارشنبه ۳۱ تیر برگزار شود؛ مسابقهای که حالا بیش از آنکه در زمین فوتبال دنبال شود، به موضوعی حقوقی و مدیریتی تبدیل شده است.