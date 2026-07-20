پیام احساسی دیماریا پس از شکست آرژانتین؛ شما اسطورهاید (عکس)
آنخل دیماریا ساعاتی پس از شکست تیم ملی آرژانتین برابر اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی از عملکرد شاگردان لیونل اسکالونی حمایت کرد و به تمجید از نسل فعلی آلبیسلسته پرداخت.
به گزارش ایلنا، ستاره سابق تیم ملی آرژانتین در پیامی خطاب به بازیکنان این تیم نوشت که مردم کشورشان به آنها افتخار میکنند و عملکردشان در این رقابتها باعث اتحاد دوباره آرژانتینیها شده است.
دیماریا در بخشی از پیام خود تأکید کرد که این تیم جایگاه ویژهای در تاریخ فوتبال آرژانتین دارد و دستاوردهایی مانند حضور در پنج فینال متوالی، افتخاری است که هیچکس نمیتواند آن را از بازیکنان این نسل بگیرد. او همچنین از تلاشها و موفقیتهای همتیمیهای سابقش قدردانی کرد و برای آنها آرزوی موفقیت داشت.
این بازیکن که همراه تیم ملی آرژانتین قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ و دو دوره کوپا آمهریکا را تجربه کرده بود، پیش از دیدار فینال نیز به شایعات مربوط به حضورش در ورزشگاه واکنش نشان داده و اعلام کرده بود ترجیح میدهد بازی را از خانه تماشا کند.
دیماریا در آن مقطع گفته بود قصد سفر به محل برگزاری فینال را ندارد و میخواهد دور از حاشیهها، مسابقه را از منزلش دنبال کند. او در نهایت نیز همین کار را انجام داد، اما پس از پایان بازی با انتشار پیامی حمایتی، بار دیگر پشتیبانی خود از بازیکنان تیم ملی آرژانتین را نشان داد.
آرژانتین در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر برابر اسپانیا شکست خورد و به عنوان نایبقهرمانی این رقابتها دست یافت، اما حمایت چهرههایی مانند دیماریا نشان داد که عملکرد این تیم همچنان مورد توجه و تحسین فوتبالدوستان آرژانتینی قرار دارد.