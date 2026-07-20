به گزارش ایلنا، در حالی که برخی تیم‌ها از جمله پیکان، فجر شهید سپاسی و نساجی مازندران هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده‌اند، اما روند آماده‌سازی آنها آغاز شده و شرایط نسبتاً مشخصی دارند. با این حال، آلومینیوم اراک هنوز نه تکلیف کادرفنی خود را روشن کرده و نه برنامه مشخصی برای شروع فصل جدید ارائه داده است.

نساجی پس از پایان رقابت‌های لیگ دسته اول، فعالیت خود در نقل‌وانتقالات را آغاز کرده و چند بازیکن جدید به خدمت گرفته است. پیکان و فجر شهید سپاسی نیز با وجود تعیین نشدن سرمربی، تمرینات پیش‌فصل را آغاز کرده‌اند و بازیکنان این دو تیم در حال آماده‌سازی برای فصل جدید هستند.

در مقابل، آلومینیوم اراک با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. بر اساس گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از مطالبات فصل گذشته بازیکنان و اعضای تیم هنوز پرداخت نشده و میزان پرداختی‌ها به ۵۰ درصد نیز نرسیده است.

از سوی دیگر، جدایی برخی مهره‌های تأثیرگذار این تیم قطعی شده و احتمال خروج چند بازیکن دیگر نیز وجود دارد. بهروز نوروزی‌فرد و جواد آقایی‌پور از جمله نفراتی هستند که از آلومینیوم جدا شده‌اند و گفته می‌شود تعدادی از بازیکنان دیگر نیز در پی دریافت رضایت‌نامه و ترک این باشگاه هستند.

در هفته‌های اخیر بارها از تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی باشگاه و تصمیم‌گیری نهایی درباره آینده تیم خبر داده شد، اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است. به همین دلیل هنوز زمان آغاز تمرینات، وضعیت مدیریت باشگاه و نحوه تسویه مطالبات باقی‌مانده مشخص نیست.

در شرایطی که اکثر تیم‌های لیگ برتری برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال می‌کنند، آلومینیوم اراک همچنان با ابهام‌های مدیریتی و فنی مواجه است و عنوان بلاتکلیف‌ترین تیم فوتبال ایران در آستانه فصل جدید را به خود اختصاص داده است.

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