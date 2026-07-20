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واکنش عضو دفتر سیاسی حماس به قهرمانی اسپانیا؛ این شادی برای فلسطین هم بود

واکنش عضو دفتر سیاسی حماس به قهرمانی اسپانیا؛ این شادی برای فلسطین هم بود
کد خبر : 1815837
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عضو دفتر سیاسی جنبش حماس با تبریک قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، این موفقیت را موجب خوشحالی مردم فلسطین و حامیان آن دانست.

به گزارش ایلنا، باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، پس از پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در این مسابقات، به این موفقیت واکنش نشان داد.

نعیم گفت: «پیروزی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک می‌گوییم و این شادی را به فلسطین و حامیان آن نیز تبریک می‌گوییم. حتی اگر تنها دستاورد این پیروزی، آزردن صهیونیست‌ها و همدستانشان باشد، همین کافی است.»

حمایت گسترده فلسطینی‌ها از اسپانیا پیش از دیدار نهایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. شماری از مردم غزه با اشاره به مواضع دولت و چهره‌های ورزشی اسپانیا در حمایت از فلسطین، از تیم ملی این کشور مقابل آرژانتین پشتیبانی کرده بودند. در آستانه فینال نیز یک مسابقه نمادین میان تیم‌هایی با پیراهن فلسطین و اسپانیا در غزه برگزار شد.

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