واکنش عضو دفتر سیاسی حماس به قهرمانی اسپانیا؛ این شادی برای فلسطین هم بود
عضو دفتر سیاسی جنبش حماس با تبریک قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، این موفقیت را موجب خوشحالی مردم فلسطین و حامیان آن دانست.
به گزارش ایلنا، باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، پس از پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در این مسابقات، به این موفقیت واکنش نشان داد.
نعیم گفت: «پیروزی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک میگوییم و این شادی را به فلسطین و حامیان آن نیز تبریک میگوییم. حتی اگر تنها دستاورد این پیروزی، آزردن صهیونیستها و همدستانشان باشد، همین کافی است.»
حمایت گسترده فلسطینیها از اسپانیا پیش از دیدار نهایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. شماری از مردم غزه با اشاره به مواضع دولت و چهرههای ورزشی اسپانیا در حمایت از فلسطین، از تیم ملی این کشور مقابل آرژانتین پشتیبانی کرده بودند. در آستانه فینال نیز یک مسابقه نمادین میان تیمهایی با پیراهن فلسطین و اسپانیا در غزه برگزار شد.