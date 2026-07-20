پیشبینی شگفتانگیز EA Sports؛ قهرمان جام جهانی برای پنجمین دوره متوالی درست درآمد
شرکت EA Sports با پیشبینی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، برای پنجمین دوره متوالی قهرمان این رقابتها را بهدرستی معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، EA Sports پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و با استفاده از شبیهسازی بازی خود، تیم ملی اسپانیا را به عنوان قهرمان احتمالی مسابقات معرفی کرده بود؛ پیشبینیای که با قهرمانی لاروخا در پایان این رقابتها محقق شد.
این شرکت پیشتر نیز قهرمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۰، آلمان در سال ۲۰۱۴، فرانسه در سال ۲۰۱۸ و آرژانتین در سال ۲۰۲۲ را بهدرستی پیشبینی کرده بود تا رکورد جالب خود را به پنج دوره متوالی برساند.