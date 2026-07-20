به گزارش ایلنا، EA Sports پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و با استفاده از شبیه‌سازی بازی خود، تیم ملی اسپانیا را به عنوان قهرمان احتمالی مسابقات معرفی کرده بود؛ پیش‌بینی‌ای که با قهرمانی لاروخا در پایان این رقابت‌ها محقق شد.

این شرکت پیش‌تر نیز قهرمانی اسپانیا در سال ۲۰۱۰، آلمان در سال ۲۰۱۴، فرانسه در سال ۲۰۱۸ و آرژانتین در سال ۲۰۲۲ را به‌درستی پیش‌بینی کرده بود تا رکورد جالب خود را به پنج دوره متوالی برساند.

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