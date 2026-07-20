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دیدار بیژن مرتضوی با رونالدینیو در حاشیه فینال جام جهانی

دیدار بیژن مرتضوی با رونالدینیو در حاشیه فینال جام جهانی
کد خبر : 1815830
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تصویری از بیژن مرتضوی، خواننده و نوازنده ایرانی، در کنار رونالدینیو، ستاره سابق فوتبال برزیل، در ورزشگاه محل برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بیژن مرتضوی با انتشار این تصویر،تصویری از بیژن مرتضوی، خواننده و نوازنده ایرانی، در کنار رونالدینیو، ستاره سابق فوتبال برزیل، در ورزشگاه محل برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد.

حضور خود در ورزشگاه محل برگزاری دیدار نهایی جام جهانی را ثبت کرد. در این عکس، او در کنار رونالدینیو، برنده توپ طلای سال ۲۰۰۵ و یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال برزیل، دیده می‌شود.

مرتضوی یکی از نفراتی بود که برای اجرا در مراسم اختتامیه حضور یافته بود و جزو چهره‌های هنری این بخش محسوب شد.

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