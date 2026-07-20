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حمله تند دنی اولمو به آرژانتینی‌ها

«وقتی باختید بی‌احترامی نکنید و جنبه داشته باشید!»

«وقتی باختید بی‌احترامی نکنید و جنبه داشته باشید!»
کد خبر : 1815806
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ستاره تیم ملی اسپانیا، در واکنشی تند به یک تصویر جنجالی تأکید کرد که آرژانتینی‌ها باید الگو باشند و حداقل هنگام شکست، احترام به حریف را یاد بگیرند.

به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی تصویر شرم‌آوری به جای گذاشت که برای همیشه در تاریخ تاریک آرژانتین حک خواهد شد. هنگامی که بازیکنان اسپانیا مدال‌های قهرمانی جام جهانی خود را دریافت می‌کردند و جام را بالای سر می‌بردند، بازیکنان آرژانتین پشت خود را به بازیکنان اسپانیایی کردند تا در آن لحظه غرق در شادی، بی‌احترامی خود را به حریف نشان دهند.

این اتفاق درست لحظاتی پس از آن رخ داد که تیم اسپانیا پیش از رفتن آرژانتینی‌ها برای دریافت مدال‌های نایب‌قهرمانی، برای آن‌ها تونل افتخار تشکیل داده بود. این تصویر به شدت در حال دست‌به‌دست شدن و ویرال شدن است و همگان در حال انتقاد از رفتار آرژانتینی‌ها هستند.

دنی اولمو در میکسدزون درباره این موضوع مورد پرسش قرار گرفت و بدون تعارف گفت: «برای ما اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد ارزش‌هایی است که می‌خواهید منتقل کنید. ما الگوی نسل‌های زیادی هستیم و فکر می‌کنم آن‌ها نیز باید همین‌طور باشند. حالا ما می‌خواهیم از این قهرمانی لذت ببریم». درست در همان لحظه‌ای که او مشغول صحبت درباره این موضوع بود، رودری با جام قهرمانی ظاهر شد.

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