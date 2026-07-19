پایان فینال ۲۰۲۶/ اسپانیا ۱ _ ۰ آرژانتین: جام به کام ماتادورها

به گزارش ایلنا، تیم ملی اسپانیا در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد آرژانتین عبور کند و برای نخستین بار پس از سال‌ها بار دیگر بر قله فوتبال جهان بایستد.

لاروخا بازی را بهتر آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را در اختیار گرفت. شاگردان لوئیس دلافوئنته با گردش سریع توپ و فشار روی خط دفاعی حریف، نشانه‌های برتری خود را به نمایش گذاشتند و نخستین موقعیت خطرناک مسابقه نیز توسط لامین یامال خلق شد.

آرژانتین در ادامه تلاش کرد با استفاده از تجربه بازیکنانش و حرکات لیونل مسی به بازی برگردد، اما دفاع منسجم اسپانیا اجازه خلق موقعیت‌های متعدد را نداد و دروازه این تیم بسته ماند.

گل قهرمانی اسپانیا در ادامه مسابقه توسط فران تورس به ثمر رسید. مهاجم لاروخا از فرصت به‌دست‌آمده نهایت استفاده را برد و توپ را وارد دروازه امیلیانو مارتینس کرد تا تک‌گل سرنوشت‌ساز فینال رقم بخورد.

در دقایق پایانی، آرژانتین برای جبران نتیجه پیش کشید اما ساختار دفاعی منظم اسپانیا مانع از بازگشت آلبی‌سلسته شد و در نهایت سوت پایان مسابقه، جشن قهرمانی اسپانیایی‌ها را آغاز کرد.

بدین ترتیب، اسپانیا با نمایشی مقتدرانه در طول رقابت‌ها و پیروزی در فینال برابر مدافع عنوان قهرمانی، جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کرد و فران تورس نیز به چهره ماندگار شب فینال تبدیل شد.

دقیقه ۱۲۰+۱: سیمئونه بهترین فرصت آرژانتین را هدر داد!

آرژانتین در واپسین لحظات فینال صاحب یک موقعیت طلایی برای فرار از شکست شد. لیونل مسی از روی یک ضربه ایستگاهی توپ را با دقت به محوطه جریمه ارسال کرد و جیووانی سیمئونه در نقطه پنالتی، بدون مزاحمت مدافعان اسپانیا، فرصت ضربه‌زنی پیدا کرد.

مهاجم آرژانتین با یک ضربه والی به استقبال توپ رفت، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و با فاصله زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت تا یکی از بهترین فرصت‌های آلبی‌سلسته در دقایق پایانی از دست برود.

این صحنه می‌توانست سرنوشت فینال را تغییر دهد، اما سیمئونه نتوانست از فرصت ایده‌آل خود استفاده کند و حسرت بزرگی برای آرژانتین به جا گذاشت.

دقیقه ۱۱۷: مرینو با فداکاری بزرگ اسپانیا را نجات داد!

میکل مرینو در یکی از حساس‌ترین لحظات فینال، نقش یک قهرمان را برای اسپانیا ایفا کرد. هافبک لاروخا این بار نه در حمله، بلکه در قلب خط دفاعی تیمش درخشید.

لیونل مسی با شوتی خطرناک دروازه اسپانیا را هدف گرفته بود و توپ می‌توانست کار را به تساوی بکشاند، اما مرینو با از خودگذشتگی کامل خودش را در مسیر ضربه قرار داد و با صورتش مانع عبور توپ شد.

این صحنه باعث شد برتری یک‌گله اسپانیا حفظ شود، هرچند مرینو پس از برخورد شدید توپ روی زمین افتاد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت او وارد زمین شد. هافبک اسپانیا برای دریافت مداوا ناچار به ترک موقت زمین شد.

دقیقه ۱۱۵: مسی در آستانه غافلگیر کردن اسپانیا

آرژانتین روی یک ضربه کرنر کوتاه تلاش کرد دفاع اسپانیا را غافلگیر کند. در ادامه این صحنه، لیونل مسی بدون درنگ توپ را از زاویه‌ای بسته به سمت دروازه ارسال کرد.

ارسال کاپیتان آرژانتین با مسیر خطرناکی به سمت تیر دوم رفت و برای لحظاتی نگرانی را در اردوی اسپانیا ایجاد کرد، اما توپ در نهایت روی سقف دروازه فرود آمد و راهی اوت شد.

هرچند این فرصت به گل تبدیل نشد، اما نشان داد مسی همچنان می‌تواند با خلاقیت و تصمیم‌های غیرمنتظره، دفاع حریف را تحت فشار قرار دهد.

دقیقه ۱۰۹: گل دوم اسپانیا مردود شد

اسپانیا برای دومین بار در وقت‌های اضافه موفق شد دروازه آرژانتین را باز کند و فران تورس بار دیگر نامش را در میان گلزنان ثبت کرد، اما این بار خوشحالی لاروخا خیلی زود پایان یافت.

داور مسابقه پس از بررسی صحنه، گل دوم اسپانیا را به دلیل قرار داشتن تورس در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد تا نتیجه بازی بدون تغییر باقی بماند.

دقیقه ۱۰۶: اسپانیا قفل دروازه آرژانتین را شکست

سرانجام فشار بی‌وقفه اسپانیا به نتیجه رسید و لاروخا در آغاز نیمه دوم وقت‌های اضافه به گل برتری دست یافت.

فران تورس روی یک حمله خطرناک و پس از غافلگیری خط دفاعی آرژانتین، توپ را وارد دروازه امیلیانو مارتینز کرد تا اسپانیا پس از دقایق طولانی حمله و خلق موقعیت، مزد برتری خود را بگیرد.

دقیقه ۱۰۵+۳: سه دقیقه به نیمه نخست وقت‌های اضافه اضافه شد

داور چهارم مسابقه اعلام کرد که نیمه اول وقت‌های اضافه با حداقل سه دقیقه زمان اضافی دنبال خواهد شد.

در شرایطی که اسپانیا همچنان ابتکار عمل را در اختیار دارد و برای رسیدن به گل برتری تلاش می‌کند، آرژانتین باید دقایق دشوار دیگری را پشت سر بگذارد و مقاومت خود را برابر حملات لاروخا حفظ کند.

فینال همچنان بدون گل دنبال می‌شود و هر لحظه می‌تواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.

دقیقه ۱۰۳: مرینو با ضربه سر در آستانه گلزنی

میکل مرینو روی یک ارسال دقیق از جناحین، بالاتر از مدافعان آرژانتین به هوا برخاست و با ضربه سری خطرناک دروازه آلبی‌سلسته را تهدید کرد.

رد جنجالی گل اسپانیا مقابل آرژانتین

اسپانیا در نخستین وقت اضافه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد دروازه آرژانتین را باز کند، اما این گل با تصمیم داور مردود اعلام شد.

نیکو ویلیامز روی یک حمله سریع توپ را وارد دروازه آلبی‌سلسته کرد و بازیکنان اسپانیا جشن گل را آغاز کردند، اما داور مسابقه پس از بررسی صحنه، رأی به مردود بودن گل داد؛ تصمیمی که با اعتراض بازیکنان و کادرفنی لاروخا همراه شد.

دقیقه ۹۰+۸: مارتینز باز هم ناجی آرژانتین شد

اسپانیا در آخرین ثانیه‌های وقت قانونی بهترین فرصت خود را برای گلزنی به دست آورد. لامین یامال پشت یک ضربه ایستگاهی ایستاد و با شوتی فنی و کات‌دار، دروازه آرژانتین را هدف گرفت.

اما امیلیانو مارتینز بار دیگر درخشید و با واکنشی تماشایی توپ را دفع کرد تا امیدهای لاروخا برای رسیدن به گل برتری نقش بر آب شود. پس از این صحنه، اسپانیا صاحب یک ضربه کرنر شد و تلاش کرد از آخرین فرصت خود استفاده کند، اما دفاع آرژانتین مقاومت کرد.

با سوت پایان وقت قانونی، تکلیف قهرمان مشخص نشد و فینال برای تعیین برنده به دو وقت اضافه ۱۵ دقیقه‌ای کشیده شد.

دقیقه ۹۰+۵: مارتینز مقابل یامال ایستاد!

لامین یامال در یکی از آخرین حملات اسپانیا فرصت خوبی برای گلزنی پیدا کرد و با ضربه‌ای خطرناک دروازه آرژانتین را هدف گرفت، اما امیلیانو مارتینز بار دیگر در نقش ناجی ظاهر شد.

دروازه‌بان آلبی‌سلسته با واکنشی دیدنی، شوت ستاره جوان اسپانیا را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. مارتینز در دقایق پایانی بارها مقابل حملات اسپانیا ایستاده و یکی از مهم‌ترین چهره‌های فینال بوده است.

دقیقه ۹۰+۵: آرژانتین ۱۰ نفره شد!

دقایق پایانی فینال با یک اتفاق مهم همراه شد. انزو فرناندز پس از دریافت دومین کارت زرد خود از اسلاوکو وینچیچ، با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

هافبک آرژانتین که پیش‌تر نیز یک اخطار دریافت کرده بود، در آخرین لحظات بازی بار دیگر مرتکب خطا شد تا داور بدون تردید کارت زرد دوم را نشان دهد. به این ترتیب آلبی‌سلسته دقایق حساس پایانی را با یک بازیکن کمتر دنبال خواهد کرد.

دقیقه ۱+۹۰: ضدحمله برق‌آسای اسپانیا!

مسی ضربه آزاد را به‌صورت ترکیبی آغاز کرد، اما مدافعان اسپانیا همه راه‌ها را بستند و اجازه ندادند این حرکت به نتیجه برسد.

توپ بلافاصله به اسپانیایی‌ها رسید و آنها با سرعت به ضدحمله رفتند؛ حالا این فرصت برای لاروخا فراهم شده تا کار را در واپسین لحظات تمام کند!

دقیقه ۸۸: رودری از راه دور امتحان کرد

با فشردگی بالای خط دفاعی آرژانتین و بسته بودن تمام مسیرهای نفوذ، رودری تصمیم گرفت شانس خود را با یک شوت از فاصله دور امتحان کند. هافبک اسپانیا ضربه‌اش را به سمت دروازه فرستاد، اما توپ از دقت کافی برخوردار نبود و با اختلاف از بالای چارچوب عبور کرد تا این فرصت نیز برای لاروخا از دست برود. دقیقه ۸۷: محاصره نیکو ویلیامز آرژانتین در دقایق پایانی تقریباً با تمام نفرات پشت توپ قرار گرفته و با تمرکز کامل از دروازه خود دفاع می‌کند. نیکو ویلیامز هر بار که در کناره زمین صاحب توپ شد، با فشار همزمان چند بازیکن آرژانتین مواجه شد. مدافعان آلبی‌سلسته با پوشش فشرده اجازه ندادند وینگر اسپانیا از مهارت‌های فردی خود استفاده کند و موقعیت خطرناکی بسازد. دقیقه ۸۰: مارتینز باز هم مانع گل اسپانیا شد

فشار حملات اسپانیا ادامه دارد و این بار آیمریک لاپورت روی یک ارسال از جناحین با ضربه سر دروازه آرژانتین را تهدید کرد. مدافع پیش‌تاخته لاروخا با پروازی بلند توپ را به سمت چارچوب فرستاد، اما امیلیانو مارتینز بار دیگر با جای‌گیری مناسب و واکنشی مطمئن مانع باز شدن دروازه تیمش شد.

دقیقه ۷۷: واکنش درخشان مارتینز مقابل شوت کوبارسی

اسپانیا بار دیگر در آستانه گلزنی قرار گرفت. پائو کوبارسی که برای حمایت از حملات تیمش جلو کشیده بود، در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک ضربه قدرتمند دروازه آرژانتین را هدف قرار داد.

امیلیانو مارتینز اما بار دیگر نقش ناجی آلبی‌سلسته را ایفا کرد و با واکنشی تماشایی، توپ را مهار کرد تا دروازه آرژانتین همچنان بسته بماند. دروازه‌بان آرژانتین در دقایق اخیر یکی از عوامل اصلی حفظ تساوی برای تیمش بوده است.

دقیقه ۷۰: اسکالونی دو تغییر همزمان انجام داد

لیونل اسکالونی در دقیقه ۷۰ مسابقه دست به دو تعویض مهم زد. کریستین رومرو که ظاهراً با مشکل مصدومیت مواجه شده بود، زمین بازی را ترک کرد و فاکوندو مدینا به جای او وارد میدان شد.

در دومین تغییر نیز رودریگو دی‌پل از ترکیب آرژانتین خارج شد و جولیانو سیمئونه فرصت حضور در فینال را پیدا کرد.

این تعویض‌ها در شرایطی انجام شد که آرژانتین وارد دقایق سرنوشت‌ساز مسابقه شده و از دست دادن دو بازیکن تأثیرگذار می‌تواند چالش جدیدی برای آلبی‌سلسته در ادامه فینال ایجاد کند.

دقیقه ۶۵: واکنش مطمئن مارتینز مقابل شوت اولمو

اسپانیا بار دیگر روی دروازه آرژانتین خطرساز شد. دنی اولمو در پشت محوطه جریمه فضای مناسبی برای شوت‌زنی پیدا کرد و با یک ضربه محکم دروازه آلبی‌سلسته را هدف گرفت.

با این حال، امیلیانو مارتینز که تمرکز بالایی داشت، مسیر توپ را به خوبی تشخیص داد و با واکنشی مطمئن ضربه را مهار کرد تا مانع از غافلگیری تیمش شود. توپ پس از برخورد به دستان دروازه‌بان آرژانتین راهی کرنر شد و اسپانیا همچنان به فشار خود روی دروازه حریف ادامه داد.

دقیقه ۵۹: هشدار جدی برای پاردس

لئاندرو پاردس بار دیگر با یک خطا داور را مجبور به سوت زدن کرد. هافبک آرژانتین در نبردی بر سر توپ، روی پای پدرو پورو مرتکب خطا شد تا اسپانیا در موقعیتی مناسب صاحب یک ضربه ایستگاهی شود.

با توجه به اینکه پاردس پیش‌تر نیز کارت زرد دریافت کرده، او حالا در ادامه مسابقه باید با احتیاط بیشتری بازی کند؛ چرا که هر اشتباه دیگری می‌تواند برایش دردسرساز شود. این خطا همچنین یک فرصت خطرناک برای اسپانیا در نزدیکی محوطه جریمه و از سمت راست زمین فراهم کرده است.

دقیقه ۵۷: اولمو دفاع آرژانتین را به هم ریخت

دنی اولمو بار دیگر توانایی‌های هجومی خود را به نمایش گذاشت. هافبک اسپانیا با حرکتی هوشمندانه از میان مدافعان آرژانتین عبور کرد و خودش را به سمت راست محوطه جریمه رساند. او سپس با یک پاس رو به عقب دقیق، توپ را به نزدیکی نقطه پنالتی فرستاد تا کوکوریا در موقعیت مناسبی قرار بگیرد، اما گونسالو مونتیل با دخالتی به‌موقع مسیر توپ را قطع کرد و مانع شکل‌گیری یک فرصت جدی برای لاروخا شد.

دقیقه ۵۴: تنش در فینال؛ پاردس اخطار گرفت

فشار و حساسیت بالای مسابقه باعث شد تنش‌ها در زمین افزایش پیدا کند. پس از خطایی که روی لامین یامال رخ داد، بازیکنان دو تیم وارد درگیری لفظی شدند و لئاندرو پاردس نیز با واکنشی تند به این ماجرا اضافه شد.

هافبک آرژانتین در جریان این درگیری، دنی اولمو را هل داد و همین رفتار کافی بود تا اسلاوکو وینچیچ وارد عمل شود و با نشان دادن کارت زرد، پاردس را جریمه کند.

دقیقه ۴۷: رومرو اشتباه اوتامندی را جبران کرد

نیکلاس اوتامندی در یکی از نخستین صحنه‌های نیمه دوم تا فاصله زیادی از محوطه جریمه پیش کشید، اما در کنترل توپ دچار اشتباه شد و شرایطی خطرناک برای آرژانتین به وجود آورد.

لامین یامال که متوجه این اشتباه شده بود، بلافاصله به فضای پشت سر مدافع باتجربه آلبی‌سلسته نفوذ کرد و آماده دریافت پاس شد. با این حال، کریستین رومرو با واکنشی سریع و بازگشتی به‌موقع خود را به صحنه رساند و پیش از آنکه حمله اسپانیا شکل جدی‌تری به خود بگیرد، خطر را از دروازه آرژانتین دور کرد.

دقیقه ۵۴: درگیری و کارت زرد پاردس

فینال حسابی داغ شده است! بعد از زمین خوردن لامین یامال، بازیکنان دو تیم درگیر شدند و لئاندرو پاردس با عصبانیت وارد ماجرا شد. هافبک آرژانتین با هل دادن دنی اولمو روی هم‌تیمی‌اش، تنش‌ها را بیشتر کرد و داور بدون تردید کارت زرد را به بازیکن سابق پاری‌سن‌ژرمن نشان داد.

دقیقه ۴۶: اسکالونی دست به تغییر زد

لیونل اسکالونی در شروع نیمه دوم نخستین تصمیم تاکتیکی خود را عملی کرد. سرمربی آرژانتین نیکولاس گونزالس را از زمین بیرون کشید و لئاندرو پاردس را به ترکیب تیمش اضافه کرد.

به نظر می‌رسد این تغییر با هدف تقویت خط میانی و افزایش کنترل آرژانتین بر جریان بازی انجام شده است؛ جایی که آلبی‌سلسته در نیمه نخست تحت فشار مالکیت و گردش توپ بازیکنان اسپانیا قرار داشت. پاردس حالا مأموریت دارد نظم بیشتری به میانه میدان آرژانتین بدهد و به خروج تیمش از فشار کمک کند.

پایان نیمه اول با تساوی صفر- صفر

دقیقه ۴۳: تغییر اجباری در ترکیب آلبی‌سلسته

آرژانتین پیش از پایان نیمه نخست ناچار به انجام نخستین تعویض خود شد. لیساندرو مارتینز به دلیل مصدومیت یا ناتوانی در ادامه مسابقه از زمین خارج شد و نیکولاس اوتاماندی جای او را در قلب خط دفاعی آلبی‌سلسته گرفت.

این تغییر می‌تواند بر آرایش دفاعی آرژانتین در ادامه مسابقه تأثیرگذار باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که اسپانیا بارها با حملات خود خط دفاعی حریف را تحت فشار قرار داده است.

دقیقه ۴۰: کوکوریا در آستانه باز کردن دروازه آرژانتین

مارک کوکوریا روی یک حمله اسپانیا در پشت محوطه جریمه و در جناح چپ با فضای مناسبی صاحب توپ شد. در شرایطی که مدافعان آرژانتین توجه چندانی به او نداشتند، مدافع لاروخا تصمیم گرفت شانس خود را با یک ضربه از راه دور امتحان کند.

شوت کوکوریا با قدرت به سمت دروازه آرژانتین ارسال شد، اما توپ با فاصله‌ای اندک از کنار تیرک سمت راست دروازه امیلیانو مارتینز عبور کرد و راهی اوت شد تا یکی از خطرناک‌ترین موقعیت‌های اسپانیا در نیمه نخست بدون نتیجه بماند.

دقیقه ۳۲: اویارزابال در محاصره مدافعان آرژانتین

میکل اویارزابال، مهاجم آماده اسپانیا و یکی از گلزنان برتر این دوره از جام جهانی، در دقایق اخیر کار دشواری مقابل خط دفاعی آرژانتین داشته است. مدافعان مرکزی آلبی‌سلسته با پوشش فشرده و نبردهای فیزیکی مداوم، فضای چندانی در اختیار او قرار نداده‌اند و همین موضوع باعث شده مهاجم اسپانیا بارها از شرایط به وجود آمده ابراز نارضایتی کند.

دقیقه ۲۵: اسپانیا اجازه نفس کشیدن به مسی نمی‌دهد

لیونل مسی همچنان تحت مراقبت شدید بازیکنان اسپانیا قرار دارد. کاپیتان آرژانتین در یکی از صحنه‌ها تلاش کرد از فشار مدافعان عبور کند، اما دو بار پیاپی متوقف شد و در نهایت با خطا سرنگون شد. این اتفاق یک ضربه آزاد برای آرژانتین به همراه داشت، هرچند محل خطا فاصله زیادی با دروازه اسپانیا داشت.

دقیقه ۲۱: مسی به میانه میدان برگشت

لیونل مسی که در دقایق ابتدایی فینال کمتر در جریان بازی قرار گرفته بود، حالا برای دریافت توپ و کمک به روند بازی تیمش عقب‌تر آمده است. کاپیتان آرژانتین با حضور در میانه میدان تلاش می‌کند ارتباط میان خطوط تیمش را برقرار کند؛ چرا که هافبک‌های آلبی‌سلسته زیر فشار مداوم بازیکنان اسپانیا قرار دارند و در انتقال توپ به خط حمله با دشواری مواجه شده‌اند.

دقیقه ۲۰: فینال روی دور خشونت

شدت برخوردها در دقایق اخیر افزایش پیدا کرده و بازی بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی فیزیکی به خود گرفته است. خطاهای متوالی و درگیری‌های تن‌به‌تن باعث شده جریان مسابقه بارها متوقف شود و دو تیم برای به دست گرفتن کنترل میدان، جنگی تمام‌عیار را به نمایش بگذارند.

دقیقه ۱۹: رومرو و بائنا؛ یک نبرد تمام‌عیار

کریستین رومرو در یکی از خشن‌ترین دوئل‌های بازی، برتری کامل خود را به الکس بائنا تحمیل کرد. مدافع آرژانتین در نبردی فیزیکی با بازیکن اسپانیا که قصد نفوذ به پشت خط دفاع را داشت، با استفاده از قدرت بدنی خود او را از مسیر توپ دور کرد و به بیرون از زمین فرستاد؛ صحنه‌ای که واکنش نیمکت و بازیکنان دو تیم را به همراه داشت.

دقیقه ۱۶: مسی پشت ضربه ایستاد

آرژانتین در موقعیتی بسیار خطرناک صاحب ضربه آزاد شد. الکس بائنا در نزدیکی محوطه جریمه با خطا روی لیونل مسی، حمله آلبی‌سلسته را متوقف کرد تا داور مسابقه سوت بزند. حالا آرژانتینی‌ها در فاصله‌ای مناسب از دروازه اسپانیا فرصت دارند روی یک ضربه ایستگاهی خطرساز شوند.

دقیقه ۱۵: مک‌آلیستر از کارت زرد فرار کرد

الکسیس مک‌آلیستر با تکلی دیرهنگام روی دنی اولمو، یکی از خشن‌ترین خطاهای دقایق ابتدایی فینال را مرتکب شد. این برخورد در کنار خط طولی زمین رخ داد و اعتراض بازیکنان اسپانیا را به همراه داشت، اما اسلاوکو وینچیچ ترجیح داد تنها خطا اعلام کند و از نشان دادن کارت زرد به هافبک آرژانتین خودداری کرد.

دقیقه ۱۲: اسپانیا سوار بر بازی

آرژانتین در دقایق نخست فینال تحت فشار شدید اسپانیا قرار گرفته است. شاگردان لیونل اسکالونی برای حفظ توپ با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و گردش سریع توپ بازیکنان لاروخا اجازه نمی‌دهد آلبی‌سلسته از زیر فشار خارج شود. در حال حاضر کنترل مسابقه به طور کامل در اختیار اسپانیاست.

دقیقه ۱۱: رودری و یک پاس چشم‌نواز

هافبک اسپانیا بار دیگر کیفیت بالای خود را نشان داد و با یک پاس بلند و دقیق، لامین یامال را در جناح راست صاحب موقعیت کرد. با این حال، وینگر جوان لاروخا در کنترل توپ موفق عمل نکرد تا این حمله امیدوارکننده پیش از شکل‌گیری موقعیت جدی از دست برود.

دقیقه ۹: هدیه فابیان به آرژانتین

فابیان روئیز با یک اشتباه در ارسال پاس، روند خوب اسپانیا را متوقف کرد. همین اشتباه باعث شد آرژانتین پس از چند دقیقه دفاع مداوم، فرصت خروج از فشار را پیدا کند و برای دقایقی جریان بازی را به زمین اسپانیا منتقل کند.

دقیقه ۷: فینال از لاک احتیاط خارج شد!

رودری با یک پیشروی تماشایی از مرکز زمین، ساختار دفاعی آرژانتین را به چالش کشید. الکسیس مک‌آلیستر برای متوقف کردن هافبک اسپانیا دست به خطا زد اما اسلاوکو وینچیچ با اعلام آوانتاژ اجازه داد بازی ادامه پیدا کند. حالا دو تیم با جسارت بیشتری حمله می‌کنند و فینال وارد فاز جذاب‌تری شده است.

دقیقه ۶: پاسخ سریع مسی

پس از حمله اسپانیا، این بار لیونل مسی خودی نشان داد. کاپیتان آرژانتین با فراری سریع پشت مدافعان اسپانیا قرار گرفت و در آستانه خلق موقعیت بود، اما اونای سیمون با خروجی به‌موقع از دروازه، زودتر از مسی به توپ رسید و حمله آلبی‌سلسته را خنثی کرد. ریتم بازی در دقایق اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است.

دقیقه ۵: یامال اولین هشدار را داد!

لامین یامال برای نخستین بار در فینال خطرساز شد. ستاره جوان اسپانیا از سمت راست صاحب توپ شد، با حرکتی سریع وارد محوطه جریمه شد و پس از مهیا کردن شرایط شوت‌زنی، دروازه آرژانتین را هدف گرفت. با این حال، لیساندرو مارتینز با تکلی به‌موقع مسیر توپ را بست تا نخستین فرصت جدی لاروخا به گل تبدیل نشود.

دقیقه ۳: دو تیم محتاط پیش می‌روند

آرژانتین در این دقایق با رد و بدل کردن چند پاس متوالی تلاش کرد کنترل بازی را در دست بگیرد. اسپانیا نیز فشار زیادی روی بازیکنان صاحب توپ وارد نکرد و بازی با احتیاط دنبال شد. در نهایت، پاس تالیافیکو دقت لازم را نداشت و این حمله آرژانتینی‌ها خیلی زود پایان یافت.

دقیقه ۱: مالکیت در اختیار اسپانیا

لاروخا مطابق انتظار بازی را با حفظ توپ آغاز کرد و از همان ثانیه‌های ابتدایی با پاس‌های کوتاه به دنبال باز کردن خطوط دفاعی آرژانتین بود. دنی اولمو نیز با تحرکات خود پشت خط میانی حریف، سعی داشت نخستین موقعیت خطرناک بازی را خلق کند. در شروع مسابقه، آرژانتین بیشتر به دنبال بازپس‌گیری توپ بود تا ساختن حمله.

ترامپ از پشت شیشۀ ضدگلوله فینال جام‌جهانی را تماشا می‌کند.

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