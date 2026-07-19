اعتماد دوباره دلافوئنته به فابیان
ترکیب اسپانیا برای فینال جام جهانی اعلام شد
لوئیس دلافوئنته برای دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برابر آرژانتین، به ترکیب موفق تیمش در طول مسابقات وفادار ماند و تنها ابهام پیش از بازی را نیز به سود فابیان رویس برطرف کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی اسپانیا که تیمش را به دومین فینال تاریخ این کشور در جام جهانی رسانده، تصمیم گرفته بدون ایجاد تغییرات اساسی برابر آرژانتین به میدان برود.
تنها تردید پیش از مسابقه به انتخاب میان پدری و فابیان رویس مربوط میشد که مانند دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی و نیمهنهایی، فابیان بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفت.
خط دفاعی اسپانیا نیز بدون تغییر وارد میدان میشود. تیم دلافوئنته تاکنون تنها یک گل در این جام دریافت کرده و به همین دلیل اونای سیمون درون دروازه قرار خواهد گرفت و پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت و مارک کوکوریا چهار مدافع لاروخا را تشکیل میدهند. پورو با وجود مصدومیتی که در دیدار مقابل فرانسه برایش به وجود آمده بود، به شرایط بازی رسیده و از ابتدا به میدان میرود.
در خط میانی، رودری بهعنوان کاپیتان و رهبر تیم بار دیگر محور اصلی اسپانیا خواهد بود و در کنار فابیان رویس بازی میکند. دنی اولمو نیز وظیفه بازیسازی پشت مهاجمان را برعهده دارد؛ همان مثلثی که نقش مهمی در قهرمانی اسپانیا در یورو ایفا کرده بود.
در خط حمله نیز تغییری دیده نمیشود. لامین یامال که بهتدریج در طول جام جهانی به آمادگی کامل رسیده، از سمت راست حملات اسپانیا را هدایت خواهد کرد. میکل اویارزابال بهعنوان مهاجم نوک و گلزن اصلی تیم به میدان میرود و الکس بائنا نیز در جناح چپ حضور خواهد داشت.
ترکیب اسپانیا مقابل آرژانتین:
اونای سیمون؛ پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورت، مارک کوکوریا؛ رودری، فابیان رویس؛ لامین یامال، دنی اولمو، الکس بائنا؛ میکل اویارزابال.