بمب لاپورتا قبل از فینال جام جهانی؛ پیشنهاد رسمی بارسا برای آلوارز

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا پس از تقویت خط حمله خود با جذب آنتونی گوردون از نیوکسل و کریم آدیمی از بوروسیا دورتموند، اکنون تلاش می‌کند یکی دیگر از اهداف بزرگ نقل‌وانتقالاتی خود را به خدمت بگیرد.

خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، در حاشیه رویدادی که از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا در نیویورک برگزار شد، تأیید کرد که باشگاه کاتالان برای جذب خولین آلوارز پیشنهادی به اتلتیکو مادرید ارائه کرده است.

او در این خصوص اظهار داشت که بارسلونا پیشنهاد مهمی برای این مهاجم آرژانتینی ارسال کرده و زمان اعتبار این پیشنهاد پس از پایان جام جهانی اعلام خواهد شد.

لاپورتا همچنین تأکید کرد آلوارز یکی از بازیکنانی است که مورد توجه کادر فنی قرار دارد و به همین دلیل مدیران باشگاه برای جذب او وارد مذاکره شده‌اند.

با این حال، انتقال این مهاجم به بارسلونا با موانع جدی روبه‌رو است. آلوارز در سال ۲۰۲۴ با قراردادی به ارزش ۷۵ میلیون یورو از منچسترسیتی راهی اتلتیکو مادرید شد و قرارداد فعلی او تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد.

مدیران اتلتیکو بارها بر تمایل خود برای حفظ این بازیکن تأکید کرده‌اند و میگل آنخل خیل مارین، رئیس باشگاه مادریدی، نیز اخیراً اعلام کرده بود که فروش آلوارز در برنامه‌های این باشگاه قرار ندارد.

رئیس بارسلونا در واکنش به این موضع گفت به دیدگاه مدیران اتلتیکو احترام می‌گذارد، اما یادآور شد در دنیای فوتبال بارها انتقال‌هایی رخ داده که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسیدند.

لاپورتا همچنین به سیاست باشگاه بارسلونا درباره بازیکنان ناراضی اشاره کرد و گفت در صورتی که یک بازیکن تمایل به جدایی داشته باشد، باشگاه‌های بزرگ باید راه‌حلی مناسب برای آن پیدا کنند، چرا که حفظ بازیکنان بدون انگیزه به سود هیچ تیمی نیست.

در همین حال، اظهارات اخیر خولین آلوارز نیز به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او دامن زده است. این مهاجم آرژانتینی پس از یکی از دیدارهای تیم ملی کشورش اعلام کرده بود که جدایی می‌تواند بهترین راه‌حل برای همه طرف‌ها باشد و او قصد دارد به اهداف و رویاهای حرفه‌ای خود دست پیدا کند.

با وجود موضع سرسختانه اتلتیکو مادرید، بارسلونا همچنان امیدوار است بتواند شرایط لازم برای جذب آلوارز را فراهم کند و یکی از مهم‌ترین انتقال‌های تابستان را به نام خود ثبت کند.

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