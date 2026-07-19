بازگشت انزو فرناندز به کفشهای جام جهانی ۲۰۲۲
انزو فرناندز در آستانه دیدار نیمهنهایی، با انتخاب دوباره کفشهایی که در مسیر قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ استفاده کرده بود، تصمیمی متفاوت گرفت.
به گزارش ایلنا، انزو فرناندز پیش از دیدار حساس نیمهنهایی برابر تیم تحت هدایت توماس توخل، تغییری ویژه در تجهیزات شخصی خود ایجاد کرد و به جای استفاده از مدلهای جدید، کفشهایی را به پا کرد که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از آنها استفاده کرده بود.
این تصمیم به سادگی عملی نشد؛ چرا که تولید آن مدل از مدتها قبل متوقف شده و تهیه آن در بازار کار آسانی نبود. نیکانور ایگلسیاس، کارآفرین آرژانتینی که مسئول تأمین این کفشها برای هافبک تیم ملی آرژانتین بود، اعلام کرد فرناندز درخواست سه جفت از این مدل قدیمی را داده بود.
او درباره روند تهیه این کفشها توضیح داد که پیدا کردن محصولی که دیگر تولید نمیشود، زمانبر و دشوار بوده و نیاز به جستوجوی گسترده داشته است.
هرچند فرناندز تاکنون توضیح رسمی درباره دلیل این انتخاب ارائه نکرده، اما ایگلسیاس معتقد است دو عامل مهم در این تصمیم نقش داشتهاند؛ نخست راحتی فنی و احساس مطلوب بازیکن هنگام استفاده از این مدل و دوم خاطرات موفقیتآمیزی که برای او با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ گره خورده است.
به گفته ایگلسیاس، ارزش احساسی این کفشها برای فرناندز قابل توجه است، چرا که بخشی از مهمترین دستاورد دوران حرفهای او با استفاده از همین مدل رقم خورده است.
این اقدام در شرایطی انجام شد که بسیاری از بازیکنان حرفهای معمولاً بر اساس قراردادهای تبلیغاتی موظف به استفاده از جدیدترین محصولات برندهای ورزشی هستند. با این حال، هافبک آرژانتینی ترجیح داد از مدلی استفاده کند که اعتماد بیشتری به آن دارد.
این انتخاب همزمان با یکی از تأثیرگذارترین نمایشهای فرناندز در مسابقات بود. او در دیدار برابر تیم توخل موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و نقش مهمی در آغاز بازگشت تیمش ایفا کند.
اکنون انزو فرناندز به همراه سایر بازیکنان تیم ملی آرژانتین خود را برای دیدار نهایی مقابل اسپانیا آماده میکند؛ مسابقهای که در ورزشگاه نیویورک برگزار خواهد شد و آرژانتینیها در آن به دنبال حفظ عنوان قهرمانی خود هستند.