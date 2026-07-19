به گزارش ایلنا، دیدار پلی‌آف لیگ برتر فوتبال ایران میان تیم‌های مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد و قضاوت این مسابقه بر عهده وحید کاظمی خواهد بود. موعود بنیادی‌فر نیز به عنوان داور VAR در این دیدار حضور خواهد داشت.

اعلام اسامی تیم داوری در شرایطی صورت گرفته که همچنان وضعیت برگزاری این مسابقه با ابهاماتی همراه است و باشگاه مس رفسنجان طی روزهای اخیر بارها مخالفت خود را با انجام دیدار پلی‌آف اعلام کرده است.

مدیران باشگاه مس ابتدا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نسبت به نحوه ابلاغ برگزاری این مسابقه اعتراض کردند و خواستار ارائه مستندات قانونی و مصوبات مربوط به این تصمیم شدند. از نگاه مسئولان این باشگاه، تعیین تکلیف چنین موضوع مهمی باید بر اساس فرآیندهای قانونی انجام شود و صرف انتشار یک اطلاعیه کافی نیست.

باشگاه مس رفسنجان همچنین پرونده اعتراض خود را به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارجاع داده و در ادامه نیز با ارسال مکاتبه‌ای دیگر به فدراسیون فوتبال، مخالفت خود را با برگزاری دیدار پلی‌آف تکرار کرده است. مدیران این باشگاه معتقدند جایگاه مس در لیگ برتر نباید با برگزاری یک مسابقه پلی‌آف تعیین شود و در این پرونده حقوق باشگاه نادیده گرفته شده است.

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان نیز روز گذشته بار دیگر تأکید کرد که این باشگاه قصد حضور در دیدار پلی‌آف را ندارد و موضع مسئولان باشگاه در قبال این مسابقه تغییری نکرده است.

با وجود این اعتراض‌ها، سازمان لیگ روند برگزاری مسابقه را طبق برنامه دنبال می‌کند و معرفی تیم داوری نیز نشان می‌دهد مسئولان فوتبال ایران همچنان بر انجام این دیدار در زمان تعیین‌شده تأکید دارند. حال باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی درباره این پرونده اتخاذ خواهد شد و آیا مس رفسنجان در نهایت در زمین مسابقه حاضر می‌شود یا خیر.

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