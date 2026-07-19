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آمار انگلیسی‌ها؛ از درخشش بلینگام و کین تا پایان با مدال برنز

آمار انگلیسی‌ها؛ از درخشش بلینگام و کین تا پایان با مدال برنز
کد خبر : 1815319
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تیم ملی انگلیس با پیروزی ۶ بر ۴ برابر فرانسه در دیدار رده‌بندی، جام جهانی ۲۰۲۶ را در جایگاه سوم به پایان رساند؛ تورنمنتی که با درخشش چند ستاره و عملکردی نوسانی از برخی بازیکنان همراه بود.

به گزارش ایلنا، انگلیس پس از شکست مقابل آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی، در دیدار رده‌بندی برابر فرانسه به پیروزی رسید و برای نخستین‌بار در تاریخ خود مدال برنز جام جهانی را به دست آورد.

جود بلینگام یکی از برجسته‌ترین بازیکنان سه‌شیرها در این رقابت‌ها بود. او با ثبت هفت گل، نقش مهمی در مسیر انگلیس تا جمع چهار تیم پایانی داشت و در دیدار رده‌بندی نیز موفق به گلزنی شد.

هری کین نیز با شش گل، یکی دیگر از مهره‌های تأثیرگذار تیم توماس توخل بود. کاپیتان انگلیس علاوه بر گلزنی، در ساخت موقعیت‌ها نیز نقش داشت و در دیدار برابر مکزیک یک پاس گل به نام خود ثبت کرد.

درون دروازه، جردن پیکفورد با وجود چند اشتباه، در مجموع عملکرد قابل قبولی داشت و به‌ویژه در نیمه‌نهایی برابر آرژانتین نمایش خوبی ارائه کرد. دین هندرسون نیز در دیدار رده‌بندی به میدان رفت و با وجود مهار یک موقعیت مهم از کیلیان امباپه، چهار بار دروازه‌اش باز شد.

در خط دفاع، مارک گوئهی و جد اسپنس از جمله بازیکنانی بودند که عملکرد مثبتی داشتند و در مسابقات حساس توانستند به انسجام دفاعی تیم کمک کنند.

دکلان رایس نیز باوجود مشکلات جسمانی، یکی از مهره‌های ثابت و پرتلاش انگلیس در میانه میدان بود. او در دیدار رده‌بندی برابر فرانسه گلزنی کرد و با قدرت دوندگی و جنگندگی خود نقش مهمی در کنترل بازی داشت.

در مجموع، انگلیس با وجود ناکامی در رسیدن به فینال، جام جهانی را با بهترین نتیجه خود پس از قهرمانی سال ۱۹۶۶ به پایان رساند؛ نتیجه‌ای که با درخشش بلینگام، کین و چند بازیکن کلیدی دیگر به دست آمد.

 

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