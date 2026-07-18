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ساعت بازی والیبال ایران و ترکیه در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶

ساعت بازی والیبال ایران و ترکیه در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶
کد خبر : 1815189
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تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود از هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، عصر یکشنبه ۲۸ تیر به مصاف تیم ملی ترکیه خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران مقابل ترکیه قرار می‌گیرد.

این مسابقه در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد و برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است. ملی‌پوشان ایران در هفته سوم این رقابت‌ها به‌ترتیب برابر تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه به میدان رفته‌اند و دیدار با ترکیه، آخرین فرصت شاگردان روبرتو پیاتزا برای بهبود جایگاه خود در جدول مرحله مقدماتی محسوب می‌شود.

براساس برنامه رسمی مسابقات، دیدار ترکیه و ایران ساعت ۱۳ به وقت محلی بلگراد آغاز می‌شود که زمان برگزاری آن به وقت تهران ساعت ۱۴:۳۰ خواهد بود. این مسابقه، دیدار شماره ۱۰۳ مرحله مقدماتی و از رقابت‌های گروه هفتم هفته سوم لیگ ملت‌هاست.

در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، تیم‌های برتر جدول جواز حضور در مرحله نهایی را کسب خواهند کرد؛ بنابراین نتیجه دیدار ایران و ترکیه می‌تواند در تعیین جایگاه نهایی دو تیم تأثیرگذار باشد.

زمان بازی والیبال ایران و ترکیه: یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۳۰

محل برگزاری: بلگراد، صربستان

مرحله مسابقات: هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

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