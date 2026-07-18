زلاتان از رقم انتقال راجرز شوکه شد: این بازار باید متوقف شود
زلاتان ابراهیموویچ با انتقاد از رقم ۱۳۵ میلیون یورویی انتقال مورگان راجرز، این مبلغ را نشانهای از افراط در بازار نقلوانتقالات فوتبال دانست.
به گزارش ایلنا، مورگان راجرز در آستانه انتقالی ۱۳۵ میلیون یورویی قرار دارد؛ انتقالی که او را به گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل خواهد کرد و رکورد انزو فرناندز را پشت سر میگذارد.
این انتقال همچنین میتواند راجرز را به گرانترین خرید تاریخ چلسی تبدیل کند؛ موضوعی که واکنش تند زلاتان ابراهیموویچ را به همراه داشته است.
ستاره سابق فوتبال سوئد در یک برنامه تلویزیونی گفت: «این وضعیت باید فوراً متوقف شود. هر بازیکنی که یک فصل خوب بازی میکند، صد میلیون یورو ارزش ندارد. واقعاً همهچیز از کنترل خارج شده است.»
ابراهیموویچ در ادامه افزود: «اگر راجرز ۱۱۷ میلیون پوند ارزش دارد، پس لامین یامال، وینیسیوس جونیور و مایکل اولیسه چقدر میارزند؟»
زلاتان در دوران حرفهای خود انتقالهای بزرگی را تجربه کرد، اما هیچ باشگاهی برای جذب او رقمی در حد انتقال احتمالی راجرز پرداخت نکرد. مجموع مبالغ انتقال او در طول دوران بازی به حدود ۱۶۹.۱ میلیون یورو رسید که بخش قابل توجهی از آن مربوط به انتقالش از اینتر به بارسلونا بود.
اظهارات ابراهیموویچ بار دیگر بحث افزایش بیرویه قیمت بازیکنان و فاصله گرفتن ارزشگذاریها از عملکرد واقعی آنها را در فوتبال اروپا داغ کرده است.