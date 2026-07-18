خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلاتان از رقم انتقال راجرز شوکه شد: این بازار باید متوقف شود

زلاتان از رقم انتقال راجرز شوکه شد: این بازار باید متوقف شود
کد خبر : 1815185
لینک کوتاه کپی شد.

زلاتان ابراهیموویچ با انتقاد از رقم ۱۳۵ میلیون یورویی انتقال مورگان راجرز، این مبلغ را نشانه‌ای از افراط در بازار نقل‌وانتقالات فوتبال دانست.

به گزارش ایلنا، مورگان راجرز در آستانه انتقالی ۱۳۵ میلیون یورویی قرار دارد؛ انتقالی که او را به گران‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل خواهد کرد و رکورد انزو فرناندز را پشت سر می‌گذارد.

این انتقال همچنین می‌تواند راجرز را به گران‌ترین خرید تاریخ چلسی تبدیل کند؛ موضوعی که واکنش تند زلاتان ابراهیموویچ را به همراه داشته است.

ستاره سابق فوتبال سوئد در یک برنامه تلویزیونی گفت: «این وضعیت باید فوراً متوقف شود. هر بازیکنی که یک فصل خوب بازی می‌کند، صد میلیون یورو ارزش ندارد. واقعاً همه‌چیز از کنترل خارج شده است.»

ابراهیموویچ در ادامه افزود: «اگر راجرز ۱۱۷ میلیون پوند ارزش دارد، پس لامین یامال، وینیسیوس جونیور و مایکل اولیسه چقدر می‌ارزند؟»

زلاتان در دوران حرفه‌ای خود انتقال‌های بزرگی را تجربه کرد، اما هیچ باشگاهی برای جذب او رقمی در حد انتقال احتمالی راجرز پرداخت نکرد. مجموع مبالغ انتقال او در طول دوران بازی به حدود ۱۶۹.۱ میلیون یورو رسید که بخش قابل توجهی از آن مربوط به انتقالش از اینتر به بارسلونا بود.

اظهارات ابراهیموویچ بار دیگر بحث افزایش بی‌رویه قیمت بازیکنان و فاصله گرفتن ارزش‌گذاری‌ها از عملکرد واقعی آنها را در فوتبال اروپا داغ کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل