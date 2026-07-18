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مروری بر افتخارات تیم ملی اسپانیا؛ از فتح جهان تا سلطه بر اروپا

مروری بر افتخارات تیم ملی اسپانیا؛ از فتح جهان تا سلطه بر اروپا
کد خبر : 1815184
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تیم ملی اسپانیا با کسب شش عنوان رسمی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان تثبیت کرده و بخش عمده این افتخارات را در قرن بیست‌ویکم به دست آورده است.

به گزارش ایلنا، اسپانیا با یک قهرمانی در جام جهانی، چهار قهرمانی در جام ملت‌های اروپا و یک قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا، یکی از پرافتخارترین تیم‌های ملی فوتبال به شمار می‌رود.

بزرگ‌ترین افتخار لاروخا در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی رقم خورد. تیم تحت هدایت ویسنته دل‌بوسکه باوجود شکست برابر سوئیس در نخستین مسابقه، مسیر خود را با قدرت ادامه داد و برای نخستین بار به فینال جام جهانی رسید.

اسپانیا در دیدار نهایی مقابل هلند، با گل آندرس اینیستا در دقیقه ۱۱۶ وقت‌های اضافه به پیروزی رسید و نخستین قهرمانی جهان را در تاریخ فوتبال این کشور جشن گرفت.

لاروخا همچنین چهار بار فاتح جام ملت‌های اروپا شده است. اسپانیا در سال‌های ۱۹۶۴، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴ به قهرمانی این رقابت‌ها رسید و به یکی از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ یورو تبدیل شد.

دوره طلایی فوتبال اسپانیا از سال ۲۰۰۸ آغاز شد؛ زمانی که این تیم ابتدا قهرمان اروپا شد، دو سال بعد جام جهانی را فتح کرد و در سال ۲۰۱۲ نیز از عنوان قهرمانی خود در یورو دفاع کرد. اسپانیا به این ترتیب نخستین تیمی شد که سه تورنمنت بزرگ متوالی را با قهرمانی به پایان رساند.

یکی دیگر از افتخارات رسمی اسپانیا به فصل ۲۳-۲۰۲۲ لیگ ملت‌های اروپا مربوط می‌شود. این تیم پس از عبور از ایتالیا در مرحله نیمه‌نهایی، در فینال برابر کرواسی پس از تساوی بدون گل، در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۴ پیروز شد و جام قهرمانی را به دست آورد.

مجموع افتخارات رسمی اسپانیا شامل یک قهرمانی جام جهانی، چهار قهرمانی جام ملت‌های اروپا و یک قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا است؛ کارنامه‌ای که لاروخا را در جمع قدرت‌های تاریخی فوتبال ملی قرار داده است.

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