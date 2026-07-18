نادال پیش از فینال جام جهانی: به قهرمانی اسپانیا اعتماد دارم

به گزارش ایلنا، رافائل نادال، اسطوره تنیس اسپانیا، پیش از دیدار نهایی جام جهانی درباره شرایط دو تیم صحبت کرد و تأکید داشت که اسپانیا در طول مسابقات روندی رو به رشد داشته است.

نادال گفت: «آرژانتین با سبک همیشگی خودش بازی خواهد کرد؛ همان‌طور که در نیمه‌نهایی مقابل انگلیس دیدیم. آنها تیمی باتجربه هستند و بازیکنانی دارند که می‌توانند در هر لحظه سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.»

او درباره وضعیت اسپانیا افزود: «تیم ما از روز اول تا امروز دائماً پیشرفت کرده و حالا به بهترین فرم خود رسیده است. باید فوتبال خودمان را ارائه کنیم. اگر در سطح فعلی بازی کنیم، کار برای آرژانتین بسیار دشوار خواهد شد.»

قهرمان پیشین رقابت‌های گرنداسلم ادامه داد: «این یک فینال است و جزئیات کوچک می‌توانند همه‌چیز را تعیین کنند، اما من اعتماد دارم که قهرمان خواهیم شد.»

نادال همچنین درباره لیونل اسکالونی اظهار داشت: «رابطه خوبی با لیو دارم و او کار فوق‌العاده‌ای در تیم ملی آرژانتین انجام داده است. اگر قرار باشد مقابل تیمی شکست بخوریم، ترجیح می‌دهم آن تیم آرژانتین باشد.»

او اعلام کرد دیدار فینال را در کنار خانواده‌اش و از خانه تماشا خواهد کرد.

اسپانیا و آرژانتین روز یکشنبه در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری که لاروخا در آن به دنبال دومین قهرمانی و آلبی‌سلسته در پی چهارمین عنوان جهانی خود خواهد بود.

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