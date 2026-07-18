ساکا، بهترین بازیکن دیدار فرانسه و انگلیس شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 در یک دیدار جذاب و پرگل توانست با نتیجه 6 بر 4 فرانسه را شکست بدهد تا سه‌شیر پس از 60 سال صاحب بهترین نتیجه خود در تاریخ جام جهانی شود.

پس از این بازی و با انتخاب کمیته فنی فیفا، بوکایو ساکا به عنوان بهترین بازیکن دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 انتخاب شد.

وینگر باشگاه آرسنال در این بازی سه بار در دقایق 37، 1+45 و 87 موفق به گلزنی شد.

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