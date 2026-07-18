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ساکا، بهترین بازیکن دیدار فرانسه و انگلیس شد

ساکا، بهترین بازیکن دیدار فرانسه و انگلیس شد
کد خبر : 1815180
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زننده سه گل تیم ملی فوتبال انگلیس مقابل فرانسه، به عنوان بهترین بازیکن دیدار رده‌بندی جام جهانی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 در یک دیدار جذاب و پرگل توانست با نتیجه 6 بر 4 فرانسه را شکست بدهد تا سه‌شیر پس از 60 سال صاحب بهترین نتیجه خود در تاریخ جام جهانی شود.

پس از این بازی و با انتخاب کمیته فنی فیفا، بوکایو ساکا به عنوان بهترین بازیکن دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 انتخاب شد.

وینگر باشگاه آرسنال در این بازی سه بار در دقایق 37، 1+45 و 87 موفق به گلزنی شد.

 

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