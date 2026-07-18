مارادونا جونیور: مسی برترین انسان است، پدرم یک موجود فرازمینی بود

به گزارش ایلنا، دیگو آرماندو مارادونا جونیور در آستانه سفر به اسپانیا برای تماشای فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا، درباره شرایط این مسابقه و مقایسه همیشگی لیونل مسی با دیگو مارادونا صحبت کرد.

او درباره فینال گفت: «بازی پیچیده و متعادلی خواهد بود. آرژانتین تیمی است که هرگز تسلیم نمی‌شود؛ همان‌طور که در دیدار برابر مصر نشان داد. برای کسانی که از نظر احساسی درگیر نیستند، مسابقه جذابی خواهد بود، اما برای من سراسر رنج است.»

مارادونا جونیور در واکنش به حاشیه‌هایی که با اصطلاح «وارگنتینا» علیه آرژانتین مطرح شده، اظهار داشت: «با این حرف‌ها موافق نیستم. شاید این دو تیم از نگاه برخی قوی‌ترین تیم‌های مسابقات نباشند، اما به دلیل عملکردشان در نیمه‌نهایی، شایسته حضور در فینال هستند.»

او درباره ویژگی‌های تیم ملی آرژانتین افزود: «این تیم بزرگی است و زمانی که ستاره‌هایش درخشش خود را نشان می‌دهند، تفاوت را رقم می‌زند. رسیدن به فینال حاصل شخصیت، اراده و روحیه این بازیکنان بوده است.»

پسر مارادونا در مقایسه تیم کنونی آرژانتین با تیم قهرمان جام جهانی ۱۹۸۶ گفت: «این تیم حول محور لیونل مسی ساخته شده و از نظر مجموعه بازیکنان، بسیار قدرتمندتر از تیم پدرم است. با این حال، هر دو تیم یک ویژگی مشترک دارند؛ روحیه و اراده برای نمایندگی از کشور.»

او در ادامه درباره مقایسه مسی و مارادونا گفت: «کسانی که این دو را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، احمق هستند. خود مسی هم گفته که چنین مقایسه‌ای ممکن نیست، زیرا دیگو شماره یک است. فوتبال تغییر کرده و نمی‌توان بازیکنان دو دوره متفاوت را با یکدیگر سنجید.»

مارادونا جونیور در پایان تأکید کرد: «مسی نخستین انسان است و پدرم یک موجود فرازمینی بود. باید از حضور هر دو پدیده لذت برد. زمانی که مسی بازنشسته شود، خلأ بزرگی در تیم ملی آرژانتین ایجاد خواهد شد.»

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