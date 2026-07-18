به گزارش ایلنا، خاویر ماسچرانو، کاپیتان پیشین تیم ملی آرژانتین، در حاشیه تورنمنت افسانه‌ها درباره فینال پیش‌روی آلبی‌سلسته برابر اسپانیا صحبت کرد و شرایط این تیم را با تجربه خودش در جام جهانی ۲۰۱۴ مقایسه کرد.

ماسچرانو گفت: «این بار شرایط برای آرژانتین کاملاً متفاوت است. این گروه قبلاً فینال جام جهانی را تجربه کرده و قهرمان شده است. آنها علاوه بر جام جهانی، در فینال‌های کوپا آمریکا نیز حضور داشته‌اند و می‌دانند چگونه چنین مسابقاتی را مدیریت کنند.»

او با اشاره به کیفیت دو تیم فینالیست افزود: «اگر در فوتبال جهان دو تیم وجود داشته باشند که در سه یا چهار سال اخیر ثبات بالایی نشان داده‌اند، همین آرژانتین و اسپانیا هستند. آرژانتین در پنج سال گذشته در سطحی فوق‌العاده قرار داشته و این فینال می‌تواند مسابقه‌ای بسیار زیبا برای فوتبال باشد.»

کاپیتان سابق آلبی‌سلسته در ادامه از نقش لیونل اسکالونی در موفقیت‌های سال‌های اخیر تمجید کرد و گفت: «بعد از اتفاقات سال ۲۰۱۸، کمتر کسی تصور می‌کرد آرژانتین به چنین جایگاهی برسد. اسکالونی شخصیت کلیدی این مسیر بوده و توانسته تیمی مطابق ایده‌های خودش بسازد.»

ماسچرانو درباره لیونل مسی نیز اظهار داشت: «مسی همیشه برای فوتبال زندگی کرده و بار دیگر نشان داده که همچنان بهترین است. او در این فصل MLS عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و با آمادگی بسیار خوبی وارد جام جهانی شد.»

او در پایان درباره اهمیت این فینال برای کاپیتان آرژانتین گفت: «بدون شک این مسابقه برای مسی خاص است، اما فکر نمی‌کنم روبه‌رو شدن با اسپانیا تفاوت زیادی برای او داشته باشد. شاید این دیدار برای بازیکنان اسپانیایی که در بارسلونا کنار او بزرگ شده‌اند، احساس متفاوت‌تری داشته باشد.»

ماسچرانو در پایان بار دیگر تأکید کرد: «این بهترین تیم ملی آرژانتینی است که من دیده‌ام؛ تیمی که ثبات، شخصیت و تجربه قهرمانی را همزمان در اختیار دارد.»

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