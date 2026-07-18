به گزارش ایلنا، ماکسی رودریگز، بازیکن سابق تیم ملی آرژانتین و تحلیلگر فعلی تلویزیون، پس از پیروزی تاریخی آلبی‌سلسته برابر انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی، درباره لحظات پس از مسابقه صحبت کرد.

او گفت: «با لیونل اسکلونی دوستی نزدیکی دارم. بعد از بازی از او تشکر کردم و او به من گفت: نمی‌توانیم این‌قدر رنج بکشیم. من هم پاسخ دادم که تا وقتی برنده می‌شویم، همیشه رنج خواهیم کشید و باید از این لحظات لذت ببریم.»

رودریگز در ادامه از روحیه تیم ملی آرژانتین تمجید کرد و افزود: «این تیم هرگز تسلیم نمی‌شود. در سخت‌ترین لحظات هم تا پایان می‌جنگد و همین ویژگی باعث شده دوباره به فینال جام جهانی برسد.»

او همچنین درباره لیونل مسی اظهار داشت: «مسی در این سن همچنان فوق‌العاده است و بار دیگر نقش بزرگی در صعود آرژانتین به فینال داشته است. او همیشه صاحب فوتبال خواهد بود، حتی زمانی که دیگر بازی نکند.»

بازیکن سابق آرژانتین ادامه داد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه او روی فوتبال تأثیر بگذارد. کاری که مسی در طول دوران حرفه‌ای خود انجام داده، تکرارنشدنی است.»

ماکسی رودریگز در پایان درباره تجربه دنبال کردن جام جهانی به عنوان تحلیلگر گفت: «این تورنمنت بسیار هیجان‌انگیز بوده است. بازی‌های آرژانتین همیشه پر از احساس و تنش است، اما تیم با تمام وجود بازی می‌کند و شایسته حضور در فینال است.»

آرژانتین پس از عبور از انگلیس، برای دومین دوره متوالی به فینال جام جهانی رسید و حالا برای دفاع از عنوان قهرمانی خود باید برابر اسپانیا قرار بگیرد.

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