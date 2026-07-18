اولیسه رکورد پله را شکست؛ بهترین پاسور یک دوره جام جهانی

به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی میان فرانسه و انگلیس، دو پاس گل برای کیلیان امباپه ارسال کرد و تعداد پاس گل‌هایش در این تورنمنت را به عدد هفت رساند.

ستاره تیم ملی فرانسه با این عملکرد، رکورد پله را شکست؛ اسطوره برزیلی در جام جهانی ۱۹۷۰ موفق به ثبت ۶ پاس گل شده بود و تا پیش از این، بهترین آمار یک بازیکن در یک دوره از مسابقات را در اختیار داشت.

از زمان آغاز ثبت رسمی این آمار در جام جهانی ۱۹۶۶، هیچ بازیکنی نتوانسته بود در یک دوره از رقابت‌ها هفت پاس گل به نام خود ثبت کند.

اولیسه در طول جام جهانی با ارسال پاس گل برای بازیکنانی مانند امباپه، عثمان دمبله و بردلی بارکولا، یکی از تأثیرگذارترین مهره‌های خط حمله فرانسه بود و نقش مهمی در مسیر این تیم تا جمع چهار تیم پایانی ایفا کرد.

هرچند اولیسه برای دستیابی به این رکورد دو مسابقه بیشتر از پله در جام جهانی ۱۹۷۰ انجام داد، اما آمار هفت پاس گل، او را به‌تنهایی در صدر جدول بهترین پاسورهای یک دوره قرار داد.

درخشش این بازیکن بار دیگر توجه باشگاه‌های بزرگ اروپایی را به او افزایش داده، اما بایرن مونیخ تمایلی به فروش ستاره فرانسوی خود ندارد و قصد دارد او را در مرکز پروژه آینده باشگاه حفظ کند.

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