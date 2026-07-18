درآمد تاریخی فیفا از جام جهانی ۲۰۲۶؛ رکورد ۱۵ میلیارد دلاری در راه است

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز شنبه به اعضای این سازمان اعلام کرد برآورد درآمد جام جهانی از ۱۱ میلیارد دلار به حدود ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

بخش مهمی از این رشد درآمد به فروش بلیت و بسته‌های مهمان‌نوازی مربوط می‌شود؛ به‌ویژه بازار ثانویه‌ای که در آن بلیت مسابقات با قیمت‌های بسیار بالا معامله شده است. فیفا از هر معامله در این بازار، ۱۵ درصد از خریدار و ۱۵ درصد از فروشنده دریافت می‌کند.

انتظار می‌رود فدراسیون‌های عضو فیفا نیز از این افزایش درآمد بهره‌مند شوند، هرچند نحوه توزیع مبالغ و جزئیات سهم هر فدراسیون هنوز نهایی نشده است.

ثبت چنین درآمدی می‌تواند موقعیت اینفانتینو را در ساختار مدیریتی فیفا تقویت کند؛ به‌خصوص پس از دوره‌ای که جام جهانی با برخی حاشیه‌ها و انتقادهای مربوط به تصمیمات انضباطی و داوری همراه بود.

یکی از جنجال‌های اخیر به تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، پس از دریافت کارت قرمز مربوط می‌شد؛ تصمیمی که اعتراض‌هایی را به همراه داشت. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اینفانتینو برای ادامه حضور در ریاست فیفا، حمایت بیش از ۲۰۰ عضو را در اختیار دارد.

درآمد بالای جام جهانی همچنین می‌تواند شانس آمریکا برای میزبانی دوباره از تورنمنت‌های بزرگ فیفا را افزایش دهد. نخستین جام جهانی مردان که هنوز میزبان آن مشخص نشده، دوره ۲۰۳۸ است و دونالد ترامپ نیز پیش‌تر خواستار انتخاب دوباره ایالات متحده به‌عنوان میزبان شده بود.

آمریکا همچنین مذاکراتی با فیفا برای میزبانی جام جهانی باشگاه‌ها در سال ۲۰۲۹ داشته است.

با وجود نزدیک شدن به دیدار فینال میان اسپانیا و آرژانتین در نیوجرسی، برخی بسته‌های مهمان‌نوازی همچنان در سامانه رسمی فیفا عرضه می‌شد. قیمت بسته موسوم به «جام لانژ» برای هر نفر به ۳۴ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده بود.

در صورت تأیید رقم ۱۵ میلیارد دلار، جام جهانی ۲۰۲۶ به سودآورترین تورنمنت تاریخ فیفا تبدیل خواهد شد؛ رقابتی که افزایش تعداد تیم‌ها، میزبانی در سه کشور و قیمت بالای بلیت‌ها، درآمد آن را به سطحی کم‌سابقه رسانده است.

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