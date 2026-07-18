به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در جریان شکست ۵ بر ۳ فرانسه مقابل انگلیس، دو بار دروازه سه‌شیرها را باز کرد و با ۱۰ گل، به نخستین بازیکن از زمان گرد مولر در جام جهانی ۱۹۷۰ تبدیل شد که در یک دوره از این رقابت‌ها به عدد دورقمی می‌رسد.

کاپیتان فرانسه با این دو گل، مجموع گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۲۲ رساند و پیش از برگزاری فینال میان آرژانتین و اسپانیا، به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت. لیونل مسی با ۲۱ گل، همچنان فرصت دارد در دیدار نهایی این رکورد را پس بگیرد.

امباپه پیش از این در جام جهانی ۲۰۱۸ چهار گل و در جام جهانی ۲۰۲۲ هشت گل به ثمر رسانده بود. او با ۱۰ گل در دوره ۲۰۲۶، برای دومین جام متوالی در آستانه کسب کفش طلا قرار گرفته است؛ اتفاقی که در صورت نهایی شدن، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ این مسابقات خواهد بود.

با این حال، امباپه رکورددار بیشترین گل در یک دوره جام جهانی نیست. این عنوان همچنان در اختیار ژوست فونتن قرار دارد که در سال ۱۹۵۸ برای فرانسه ۱۳ گل به ثمر رساند. ساندور کوچیش نیز در جام جهانی ۱۹۵۴ با ۱۱ گل در رتبه دوم قرار دارد و امباپه اکنون در کنار گرد مولر با ۱۰ گل، جایگاه سوم را در اختیار گرفته است.

فرانسه اگرچه دیدار رده‌بندی را واگذار کرد، اما امباپه با این رکورد تاریخی، تورنمنت را به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جام جهانی به پایان رساند. سرنوشت کفش طلای او اکنون به عملکرد مسی در فینال برابر اسپانیا بستگی خواهد داشت.

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