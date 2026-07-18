به گزارش ایلنا، در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی 2026 از ساعت 00:30 بامداد امروز (یکشنبه - به وقت تهران) تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و انگلیس در ورزشگاه میامی مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار با نتیجه 6 بر 4 به سود سه‌شیر خاتمه یافت تا شاگردان توماس توخل پس از جام جهانی 1966 که قهرمان شده بودند، بهترین نتیجه تاریخ خود در این رقابت‌ها را کسب کنند و فرانسه هم با شکست دیدیه دشان را بدرقه کند.

انگلیس بازی را با انگیزه و روحیه‌ بیشتری آغاز کرد و خیلی زود هم در دقیقه 3 توانست به گل اول دست پیدا کند. پاس اشتباه دزیره دوئه در مرکز زمین به دکلان رایس رسید و شماره 4 انگلیس پس از پیش‌روی به سمت دروازه فرانسه، با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه مایک مانیان فرستاد تا تیمش یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل اول، انگلیس در دقیقه 10 توسط ساکا به گل رسید، اما بدشانسی شاگردان توخل باعث شد که گل دوم به دلیل آفساید مردود اعلام شود و نتیجه همان یک بر صفر باقی بماند.

یک دقیقه پس از این صحنه، بالاخره فرانسوی‌ها خودی نشان دادند و روی یک ضدحمله به سمت دروازه انگلیس حمله شدند، اما پوت محکم رایان شرکی که پشت محوطه جریمه صاحب توپ شده بود،توسط هندرسون برگشت داده شد.

مرد اول میدان در 20 دقیقه ابتدایی، دکلان رایس بود. کرنر این هافبک باشگاه آرسنال در دقیقه 18 گلسازی کند با ضربه سر ازری کونسا تبدیل به گل دوم انگلیس شد.

در دقیقه 33 باز هم این انگلیس بود که فرصت گلزنی پیدا کرد. مارکوس رشفورد پس از دریبل اِمری، با شوتی سرکش مایک مانیان را وادار به واکنش کرد و دروازه‌بان فرانسه مانع از باز شدن دروازه‌اش برای سومین‌بار شد تا همین توپ برگشتی زیر پای کیلیان امباپه قرار بگیرد، اما کاپیتان فرانسه پس از دریبل مدافع انگلیس ضربه‌اش را به سمت دروازه شلیک کرد که باز هم هندرسون توپ را دفع کرد.

حملات بی‌مهابا فرانسه در این لحظات باعث شد تا انگلیس روی یک ضدحمله سریع به گل سوم دست پیدا کند. در دقیقه 37 در فضای خالی مقابل دروازه فرانسه به رشفورد رسید، اما تعلل این بازیکن باعث شد تا مایک مانیان توپ را دفع کند. البته توپ برگشتی باز هم به رشفورد رسید و این بار رشفورد، ساکا را صاحب توپ کرد و بغل‌پای شماره 7 انگلیس گل سوم بازی را ثبت کرد.

در شرایطی که بازی به دقایق پایانی رسیده بود، بوکایو ساکا در دقیقه 1+45 با یک شوت زیبا از پشت محوطه جریمه گل چهارم سه‌شیر را به نام خود ثبت کرد تا نیمه اول با نتیجه عجیب و دور از انتظار 4 بر صفر به پایان برسد.

فرانسه نیمه دوم را با 4 تغییر آغاز کرد و نفراتی که به ترکیب خروس‌ها اضافه شدند، باعث شدند فرانسه خیلی زود به گل برسد. در دقیقه 48 پاس عمقی اولیسه باعث شد امباپه در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان قرار بگیرد و با یک بغل پا گل نهم خود در این رقابت‌ها را به ثمر برساند.

تنها 6 دقیقه بعد از گل اول فرانسه و در دقیقه 54، یک بازیکن تعویضی دیگر آبی‌پوشان تاثیرگذار ظاهر شد. این بار بردلی بارکولا با پاس امباپه در پشت مدافعان انگلیس صاحب توپ شد و با حرکت در عرض و یک ضربه بغل‌پا گل دوم فرانسوی‌ها را به ثمر رساند.

در دقیقه 66 همکاری 3 نفره دمبله، اولیسه و امباپه زمینه‌ساز گل سوم فرانسه شد و باز هم اولیسه گل‌سازی کرد و امباپه را پشت محوطه جریمه انگلیس به توپ رساند تا کاپیتان خروس‌ها با شوتی روی پا فاصله را به یک گل کاهش بدهد.

در ادامه بازی هم فرانسه باز هم تیم برتر زمین بود، اما در دقیقه 86 روی معدود حملات انگلیس، شاگردان توخل صاحب یک ضربه پنالتی شدند که بوکایو ساکا گل سوم خودش و پنجم تیمش را به ثمر رساند تا آب سردی بر پیکره فرانسه باشد.

در دقیقه 6+90 پاس اشتباه بازیکنان انگلیس، باعث شد تا اوپامکانو در مرکز زمین توپ‌گیری و خیلی سریع دمبله را صاحب توپ کند و وینگر شماره 7 فرانسه پس از پیش‌روی به سمت دروازه انگلیس، گل چهارم تیمش را به ثمر برساند.

این اما پایان کار نبود و گل دهم بازی هم ثبت شد. جود بلینگام در 8+90 گل ششم انگلیس را روی ضدحمله به ثمر رساند تا پرگل‌ترین بازی جام 2026 را با به ثمر رسیدن 10 گل به پایان برسد.

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