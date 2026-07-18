ستاره سابق بارسلونا در آستانه انتقال به پرسپولیس

به گزارش خبرنگار ایلنا،، فابریتزیو رومانو، خبرنگار مطرح نقل‌وانتقالات اروپا، اعلام کرد آلن هلیلوویچ در آستانه توافق با پرسپولیس قرار دارد و مذاکرات میان طرفین در حال پیشرفت است.

این هافبک کروات که سابقه پوشیدن پیراهن بارسلونا را در کارنامه دارد، پس از جدایی از فورتونا سیتارد بازیکن آزاد محسوب می‌شود و پرسپولیس می‌تواند بدون پرداخت هزینه رضایت‌نامه برای جذب او اقدام کند.

هلیلوویچ زمانی یکی از استعدادهای بزرگ فوتبال اروپا به شمار می‌رفت و حالا احتمال حضورش در لیگ ایران، می‌تواند یکی از جذاب‌ترین انتقال‌های تابستانی پرسپولیس را رقم بزند. مذاکرات همچنان ادامه دارد و باید دید سرخ‌پوشان موفق به نهایی‌کردن این خرید پرسر‌وصدا خواهند شد یا خیر.

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