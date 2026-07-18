هلیلوویچ بمب نقلوانتقالاتی قرمزها
ستاره سابق بارسلونا در آستانه انتقال به پرسپولیس
مذاکرات پرسپولیس برای جذب آلن هلیلوویچ، ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی کرواسی، وارد مراحل جدی شده و احتمال انتقال این بازیکن به جمع سرخپوشان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا،، فابریتزیو رومانو، خبرنگار مطرح نقلوانتقالات اروپا، اعلام کرد آلن هلیلوویچ در آستانه توافق با پرسپولیس قرار دارد و مذاکرات میان طرفین در حال پیشرفت است.
این هافبک کروات که سابقه پوشیدن پیراهن بارسلونا را در کارنامه دارد، پس از جدایی از فورتونا سیتارد بازیکن آزاد محسوب میشود و پرسپولیس میتواند بدون پرداخت هزینه رضایتنامه برای جذب او اقدام کند.
هلیلوویچ زمانی یکی از استعدادهای بزرگ فوتبال اروپا به شمار میرفت و حالا احتمال حضورش در لیگ ایران، میتواند یکی از جذابترین انتقالهای تابستانی پرسپولیس را رقم بزند. مذاکرات همچنان ادامه دارد و باید دید سرخپوشان موفق به نهاییکردن این خرید پرسروصدا خواهند شد یا خیر.